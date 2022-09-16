نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض بن داوود السعودية على السلع الغذائية الضرورية بخصومات مذهلة وجوائز مميزة لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داوود المميزة توفر لكم أفضل العروض بمناسبة العيد الوطني السعودي 92 على السلع الغذائية. حيث توفر متاجر بن داوود لجميع عملائها المميزين في هذه المناسبة مجموعة من أفضل العروض على اللحوم والأسماك والدواجن والزيوت وغيرها الكثير أيضاً مثل المنتجات الجاهزة والمعلبة كل ذلك بأسعار مميزة لن تجدها في أي مكان سوى هنا. أقوى عروض بن داوود على السلع الغذائية بخصومات مميزة متوفر حصري للأعضاء ربيع شاي المذاق الأصلي، الحبة مكونة من 100 كيس، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17 ريال سعودي. كما يتوفر فقط 2 حبة كحد أقصى. أولايت – زيت كانولا، وزن 2*1.5 لتر، بسعر 32.95 ريال بدلاً من 45.75 ريال سعودي.

متوفر نستله – نسكويك كرات الحبوب، وزن 625 جم، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل وزن 12*1 لتر السعودية، سعر الحبة 61.95 ريال بدلاً من 72 ريال سعودي. ومتوفر حصري لكل عميل 2 كرتون فقط كحد أقصى. تخفيضات بن داوود الجبارة على الخضراوات والفواكه اشتري كيلو من الطماطم الطازجة، بسعر 4.95 ريال سعودي.

متوفر مانجو قلب الثور / كيت، للكيلو مقابل 6.95 ريال سعودي. متوفر 3 كيلو فقط كحد أقصى لكل عميل من ليمون كبير، سعر الكيلو، 3.95 ريال سعودي.

بمناسبة العيد الوطني السعودي توفر كيك بلاك فورست مقاس 42 سم، بسعر 109 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي.

اشتري برغل أبيض أو أحمر ناعم وخشن، للكيلو بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال سعودي.

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