نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر huawei nova y90 عملاق هواوي الجديد بمواصفات عالية وسعر في متناول الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة huawei nova y90 الإصدار الجديد لشركة هواوي التي تستمر في إصدار هواتف بمميزات جديدة، مع الحفاظ على سعرها الملائم للفئة المتوسطة، ومن الواجب أن تعرف مميزات الهاتف المقبل على شرائه، وذلك لمعرفة ما هي المميزات وما هي العيوب إن وجدت، لذا نقدم كافة المواصفات الخاصة بالهاتف، مع ذكر مميزاته، حيث كل مستخدمي الهواتف الذكية يبحثون دائم على بعض المواصفات التي يجب أن تكون متواجدة في الهاتف مثل جودة الكاميرا وكبر مساحة التخزين، والعديد من المميزات التي سنتعرف عليها.

مواصفات هاتف huawei nova y90

تضم مواصفات هاتف huawei nova y90 معلومات خاصة بالشاشة ونوعية المعالج، ومساحة التخزين، مع معرفة نظام التشغيل وجودة البطارية، وتأتي التفاصيل الخاصة بالهاتف في النِّقَاط التالية:

في البداية تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة، وهذا الحجم ملائم لمشاهدة مقاطع الفيديو، كما أن الشاشة من نوع ips lcd، وذلك بمعدل تحديث 90 هرتز مع دقة تساوي FHD+.

المعالج الخاص بالهاتف هو Snapdragon 680 4G وهو ثماني النواة خاص بشركة كوالكوم، كما أن المعالج تم تدعيمه بتكنولوجيا تساوي 6 نانو، والتردد جاء 2.4 هرتز.

بالنسبة لذاكرة التخزين جاءت بحجم كبير، وتساوي 128 جيجا بايت، مع مساحة داخلية تساوي 8 جيجا رام.

البطارية جاءت بحجم كبير تساوي 5000 مللي أمبير، وتدعم مِيزة الشحن السريع.

نظام التشغيل هو EMUI 12، كما أن الهاتف لا يدعم تطبيقات جوجل.

في النهاية إن جودة الكاميرا الخلفية تساوي 50 ميجا بكسل مع وجود كاميرا ثانية، وثالثة في الخلف تساوي كل منهما 2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية تساوي 8 ميجا بكسل.

سعر هاتف huawei nova y90

بالنسبة لسعر الهاتف فكما ذكرنا أنه مصنف تبعا الفئة المتوسطة، وجاء سعره في مصر والسعودية كالتالي:

إن سعر الهاتف هواوي نوفا واي 90 في مصر يساوي 4600 جنيه مصري.

وجاء سعره في السُّعُودية يساوي 895 ريال سعودي.

مميزات هاتف هواوي نوفا واي 90

سنجدها متمثلة في وجود نظام حماية آمن وذلك عن طريق البصمة المتواجدة في زر الباور.