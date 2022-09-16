نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطدخول منصة مدرستي الجديد مايكروسوفت تيمز للطلاب 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن الطلاب وأولياء الأمور سيكونون قادرين على تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي إلكترونيًا عبر Microsoft Teams بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تمكن المعلمين من العمل إلكترونيًا على مدار الفصل الدراسي، هذا وأن منصة مدرستي الالكترونية تعد من أهم المنصات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية بما تساهم بشكل كبير في التعلم عن بُعد دون الذهاب إلى أي جهة تعليمية، كما أن بها جميع الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطلبة وأولياء الامور بجميع المدارس وبمختلف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.

منصة مايكروسوفت تميز في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن إطلاق منصة مدرستي بهدف الاستفادة من دراسة المواد وشرحها. تتيح منصة مدرستي للطلاب أيضًا التفاعل مع أقرانهم ومعلميهم، والمشاركة في المناقشات، والتعرف على توزيع الدورات، والدرجات والامتحانات السنوية. منصة مدرستي هي وسيلة فعالة للتعلم عن بعد، وقد تم إطلاق المنصة من قبل وزارة التعليم في عام 2020 بعد الإعلان عن تعليق الدراسة في المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا لجميع طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تسجيل دخول منصة مايكروسوفت تيمز

يمكن للبنين والبنات من جميع المدارس السعودية الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصة المدرسة باتباع الخطوات أدناه لتنزيل المنصة وتسجيل الدخول وفقًا للأتي:-

استخدم جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الخاص بك لتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

انقر فوق رمز المدرسة لمنصة التعلم عن بعد الخاصة بنا.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك أو حساب الطالب في نظام نور التعليمي.

أدخل جميع البيانات التي تريدها واقرأها بعناية للتأكد من صحتها.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول وسترى جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

نظرًا لأن الوزارة تعمل جاهدة لتقديم العديد من الخدمات للطلاب لضمان الانتقال السلس للتعلم، فإنها ستسمح للطلاب بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام حساب Microsoft الخاص بهم، مما يجعل التعلم عن بعد أسهل للطلاب. لقد جعلت من الممكن معلومة.

كيفية تحضير درس على المنصة مدرستي 1444

يمكن للطلاب استخدام منصة مدرستي عن طريق تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة باتباع الخطوات أدناه:-