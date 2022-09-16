نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار القدرة المعرفية في السعودية 1444 ومواعيد الأختبار والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية في السعودية 1444 من الاهتمامات التي تحرص عليها هيئة تقويم التدريب والتعليم في السعودية وذلك بهدف الوصول إلى الأفراد ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تعيينهم في بعض الوظائف الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة، وذلك بهدف تقدم وازدهار المملكة، كما حددت الهيئة الأفراد الذين لهم حق التقدم للاختبار وهم خريجي الجامعات، من يمتلك شهادة ماجستير أو دكتوراة، حيث يكون هؤلاء الأفراد على مستوى عالي من القدرات المعرفية بحكم الدراسة التي حصلوا عليها خلال المراحل التعليمية المختلفة وبذلك تكون الحكومة قد حصلت على أفضل الكوادر من أجل التوظيف.

اختبار القدرة المعرفية 1444

اختبار القدرة المعرفية يتم على ثلاث مراحل سوف نوضحهم في الآتي:

المرحلة الأولى تكون عبارة عن قياس مستوى المتقدم في كيفية معالجة البيانات الكمية.

المرحلة الثانية تكون عبارة عن قياس مستوى المتقدم في تصوير الأبعاد المختلفة ورسم الأشكال الهندسية المتنوعة والإبداع في الرسومات.

المرحلة الثالثة وهي عبارة عن قياس مستوى استيعاب المتقدم للمعاني والمفاهيم والمصطلحات والتعبيرات والجمل.

موعد اختبار القدرة المعرفية

موعد اختبار القدرة المعرفية لكل من يرغب في التقدم لأداء هذا الاختبار عليه بسرعة التسجيل فيه، خاصة وأن موعد التسجيل قد حان حيث تم تحديده يوم 12/ 9/ 2022، على أن يبقى هذا الموعد مفتوح حتى 15/ 10/ 2022 القادم. بالنسبة لنتيجة الاختبار سوف يتم نشرها والإعلان عنها بعد أسبوعين من الانتهاء من الاختبار، ومن المحتمل أن تظهر النتيجة على الموقع الخاص بهيئة تقويم التدريب والتعليم.

شروط التسجيل في اختبار

لقد تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن توجد في المتقدم لكي يتمكن من التسجيل في هذا الاختبار والآن إليكم هذه الشروط: أن يكون المتقدم من جذور سعودية ومعه الجنسية السعودية. أن يكون محل إقامته الأصلي هو السعودية على أن يكون ساكن بها بشكل دائم.

عدم تجاوز الأحكام والقواعد والضوابط الموضوعة خلال الخضوع للامتحان. يجب على المتقدم ارتداء الزي الرسمي الذي حددته هيئة تقويم التدريب والتعليم في السعودية.

ليس مسموح للمتقدم باستعمال الآلة الحاسبة خلال الاختبار بل يجب عليه الاعتماد على مهاراته الشخصية في العمليات الحسابية.