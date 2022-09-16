نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توثيق عقد الزواج أون لاين في السعودية قبل فرض عقوبات عدم التصديق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة قيام المواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من أجانب بتسجيل عقود زواجهم لدى الجهات المختصة، حيث لم يتم إدراج نوع الغرامة، حيث يختلف نوع الغرامة حسب ما إذا كنت سعوديًا، حيث تقدم الحكومة السعودية خدمة معاملات الزواج الإلكترونية التي يمكن استخدامها لتسجيل أو استرجاع عقود الزواج إلكترونيًا، هذا ويعد عقد الزواج من أهم الوثائق التي يجب الالتزام بها داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك الاهتمام الكامل بتوثيقة حتى لا يخضع المخالفين إلى أي مساءلة قانونية مما تسبب في حبسة.

إجراءات إثبات عقد الزواج إلكترونيًا

مراحل تسجيل عقد الزواج في المملكة العربية السعودية:-

يرجى تقديم كافة البيانات الخاصة بالزوج وزوجتة.

يحيل الموظفون جميع المعلومات إلى القاضي المختص.

يتحقق القضاة من دقة بيانات الزوج والزوجة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة.

يوافق القاضي على عقد الزواج بشهادة إلكترونية.

يرسل القاضي نسخة من عقد الزواج إلى وزارة الداخلية.

تشرف وزارة الداخلية على عملية توثيق عقود الزواج.

تتغير الحالة الاجتماعية للزوجين حسب بطاقة الهوية.

الحصول على نسخة من سجل الأسرة صادر عن الزوج / الزوجة من مكتب التسجيل.

إجراءات إثبات عقد الزواج إلكترونيًا

أطلقت وزارة العدل السعودية هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد ولمساعدة المواطنين على حل مشكلاتهم بسهولة باتباع هذه الخطوات دون الاتصال بوزارة العدل مباشرة عبر الموقع:-

اذهب إلى بوابة ناجز.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

الرجاء إدخال كلمة المرور الخاصة بك الرجاء إدخال رمز التحقق الخاص بك.

حدد علامة التبويب إرسال طلب جديد.

انقر فوق إنشاء اتفاقية ما قبل الزواج.

اختر متابعة.

أكتب معلومات إلى زوجة زوجتي.

انقر فوق إضافة.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالزوج والزوجة.

إرفاق كافة المستندات والوثائق التي تطلبها البوابة.

التأكد التام من أن جميع المعلومات والمستندات صحيحة.

املأ جميع تفاصيل الوصي القانوني.

اكتب شهادة مصحح وشهادة.

التحقق من صحة بيانات الفحص الصحي

تقديم الطلب.

يتم إخطار مقدم الطلب إلكترونيًا بتأكيد اتفاقية ما قبل الزواج.

يجب أن يكون لدى جميع الأطراف حسابات أبشر.

شروط توثيق عقد الزواج في السعودية

يتطلب تسجيل الزواج تقديم عدة مستندات ووثائق وفقًا للتالي:-