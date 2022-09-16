نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة متى وزارة العدل لحجز المواعيد في الكويت 2022 بأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة متى وزارة العدل لحجز المواعيد في الكويت 2022، حيث يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط منصة متي للقيام بحجز المواعيد في الكويت، ومعرفة كيفية حجز موعد في متي، حيث يتم ذلك من خلال الدخول والتسجيل علي موقع المنصة واختيار المواطن الجهة الحكومية التي يرغب بترتيب موعد واتباع التعليمات، حيث أنها من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة لتسهيل وتيسر الأمور وتنظيم المصالح الحكومية بالدخول والخروج دون زحام وقضاء متطلبات المواطنين ومساعدتهم للنهوض لمستقبل افضل.

رابط منصة متى وزارة العدل لحجز المواعيد في الكويت 2022

تتميز منصة متي لحجز المواعيد بالكويت بتسهيل وتبسيط الأمور علي المواطن، حتي يتاح له ترتيب وتنظيم وعمل جدول للمواعيد الحكومية في كافة الوزارات الكويتية، التي يريد الذهاب إليها لقضاء أعماله، حيث يتم ذلك من خلال الذهاب إلى رابط المنصة من خلال النقر علي هذا الرابط (لينك منصة متي 2022) لتيم الدخول للحجز وتحديد الموعد، ونذكركم برابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية.



طريقة حجز موعد في منصة متي

الذهاب إلي المنصة من خلال الرابط الخاص عن طريق metaprodapp.azurewebsites.net موقع منصة متي .

. القيام باختيار الوزارة أو الجهة الحكومية التي تريد تحديد موعد معها.

يتم اختيار اليوم والوقت المقبول للزيارة.

بعدها يتم الضغط علي إرسال الطلب.

حجز موعد وزارة الخارجية



يمكننا حجز موعد في محاكم وزارة العدل من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الدخول علي لينك منصة متي من هنا metaprodapp.azurewebsites.net تسجيل الدخول بالرقم المدني وكلمة المرور. القيام باختيار خدمة وزارة العدل. تحديد المحكمة واختيار موعد الحجز. يتم تحديد التاريخ واليوم والوقت المناسب لكل شخص. الضغط علي إرسال الطلب.

الهيئات والوزارات المدعومة من منصة متي لحجز المواعيد

دائرة الإطفاء الكويتية.

وزارة العدل.

وزارة الزراعة.

وزارة الصحة.

جامعة الكويت.

وزارة الخارجية.

وزارة المواصلات.

وزارة التجارة.

حجز موعد للسفر.

هيئة الإعاقة.

بنك الائتمان.

التعليم العالي.

وزارة التربية، ونذكركم برابط طلب مساعدة مالية من أمير الكويت.

حجز موعد وزارة الخارجية