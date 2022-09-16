البنتاجون: تسليم أول نظاميين للدفاع الجوى القصيرة والمتوسطة المدى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رايدر - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - أن الأوكرانيين عززوا مكاسبهم فى خاركيف بعد استعادة منطقة شاسعة بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك.

وكان البيت الأبيض أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن إجمالى المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بلغت 15.8 مليار دولار منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وأوضح البيت الأبيض أن المساعدات العسكرية الجديدة التى منحها الرئيس جو بايدن تشمل صواريخ هايمرز بالإضافة تدريب عسكرى، ورادارات مضادة للمدفعية ومركبات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام وأجهزة للرؤية الليلية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن، إن "هذا العتاد اختارته واشنطن بعناية جنبا إلى جانب مع حلفائها وشركائها ليلبى احتياجات القوات الأوكرانية فى هذه المرحلة".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا لا تشمل صواريخ بعيدة المدى، كانت كييف قد طلبتها، مؤكدا أن واشنطن تهدف إلى صد الهجوم الروسى وليس تصعيد النزاع أو توسيعه.