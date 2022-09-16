كيرى يحذر من مشاريع إنتاج الغاز طويلة الأجل فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتوقع كيرى فى تصريحات على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى السنغال، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن يحل الغاز محل الفحم أو النفط خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال كيرى إنه بعد عام 2030 يتعين علينا السيطرة على انبعاثات الغاز وهو شىء يجب ألا نغفل عنه فى هذه المعادلة.
وأضاف أن الدول المتقدمة بحاجة إلى تكثيف الجهود وتلبية الحاجة الملحة لمساعدة الدول الأخرى على التكيف وتجاوز العقبات الأولية لتطوير أنظمة الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة خصصت 12 مليار دولار للتكيف والمرونة، وكانت تعمل على هيكل جديد لجذب المزيد من المستثمرين بتريليونات الدولارات.
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