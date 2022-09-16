نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض جوالات اليوم الوطني 92 بالمملكة والأجهزة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل عروض جوالات اليوم الوطني 92 نستعرضها معاً، تلك الأيام تحتفل المملكة بكل مافيها من مؤسسات ومتاجربجميع أنواعها، بالعيد الوطني 92 تتنافس الأسواق التجارية على تقديم افضل العروض، ليتشارك الجميع الفرحة، يتنشر علم المملكة في جميع الأرجاء ويرفع على جميع المباني والمنشأت، يغطي اللون الأخضر الشوارع، ينتظر المقيمين بالمملكة تلك الفترة من العام، لشراء كل مايلزم بأقل الأسعار التى تصل إلى 50% إليكم نبذه عن بعض العروض المقدمة من بنده والعثيم وجرير وغيرها على الجوالات والأجهزة المنزلية.

افضل عروض جوالات اليوم الوطني 92

يشارك هايبر بنده في تخفيضات اليوم الوطني 92 وبقوة كالمعتاد، حيث يقدم تشكيلة مميزة من العروض على المنتجات المحلية والمستوردة والجوالات والأجهزة وكل مايحتاج إليه البيت السعودي، وتستمر العروض حتى نفاذ الكمية المعروضة، بادروا بالحجز أو الشراء عبر فروع بنده المنتشرة في المملكة، أو أون لاين من الموقع الرسمي.

عروض جوالات اليوم الوطني 92 بنده

هذا العرض يتوافر بشكل حصري في هايبر بنده تاب أي 8 من سامسونج جلاكسي سعة 32 جيجا بايت ورام 3 جيجا بايت بسعر 899 ريال، يتوفر أيضا شاحن موماكس بقوة 20 ووات ب 39 ريال فقط، تنتهي مدة العرض يوم 20 سبتمبر أو عند نفاذ الكمية.

عرض على جوال سامسونج أي 13 المميز ذو المواصفات الجيدة سعة 64 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت، يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية دقتها مذهلة، وكاميرا أمامية 5 ميجا بايت، حجم الشاشة كبير قياس 6،5 إنش سعر الجهاز 579 ريال.