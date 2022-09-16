نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار القدرة المعرفية في السعودية وشروط اختبار القدرة المعرفية وموعد الاختبار 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبار القدرة المعرفية في السعودية ، يبحث معظم الأفراد في السعودية عن اليوم الذي تم تحديده من أجل فتح باب التسجيل في الاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية من خلال قياس، هذا بعد الإفصاح مباشرة وبطريقة رسمية عن بدأ التسجيل من خلال الهيئة المسؤولة عن التقويم والتدريب وكذلك التعليم في السعودية، يعد هذا الاختبار من أفضل الاختبارات وأهم الطرق التي يمكن عن طريقها قياس مستوى القدرات العقلية والقدرات العلمية عند طلاب الجامعات وكذلك الطلاب القادمين على المرحلة الثالثة من التعليم أي مرحلة الثانوية العامة.

نماذج اختبار القدرة المعرفية

موعد اختبار القدرة المعرفية في السعودية لقد أفصحت هيئة تقويم التدريب والتعليم المعروفة بـ (المركز الوطني للقياس) عن اليوم الذي يمكن للطلاب الإقبال إلى المركز الوطني للقياس من أجل التسجيل في هذا الاختبار لعام 1444 هجرية. حيث في البداية يتم التسجيل بشكل ورقي، كما أن الاختبار خاص بطلاب الجامعة الذي تخرجوا وحصلوا على شهادة البكالوريوس، وكذلك طلاب الدراسات العليا الحاصلين على الماجستير ممن يريدون التوظيف في وظائف الخدمة المدنية.

موعد اختبار القدرة المعرفية

بالنسبة للموعد الرسمي للتسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1444 سوف يكون يوم الاثنين الموافق 12/ 9/ 2022 ميلادية، و16 من شهر صفر لعام 1444 هجرية، وسوف ينتهي موعد التسجيل مبكرًا حيث يعتبر يوم 15/ 10/ 2022، (19 ربيع الأول 1444) هو آخر يوم للتسجيل. على أن يتم الخضوع للاختبارات الورقية يوم الثلاثاء 15/ 11/ 2022 (21 ربيع الآخر 1444)، لتظل الاختبارات قائمة حتى يوم الخميس 17/ 11/ 2022 (23 ربيع الآخر 1444).

خطوات التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية لعام 1444

يتم التسجيل في هذه الاختبارات بطريقة سهلة حيث يمكن لأي طالب التسجيل من خلال الخطوات التالية: يتوجب على الطالب الدخول على الموقع الرسمي من هنا. ثم تسجيل الرقم القومي له أو ما يعرف برقم السجل المدني. تسجيل كلمة السر التابعة له ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. تسجيل الرقم الخاص بالإقامة في السعودية أو خارجها أو كمواطن فيها. الاطلاع على الشروط والأحكام ثم التأشير على الموافقة عليها. التوجه إلى خانة “التالي” ثم النقر عليها. اختيار المراكز. تحديد اليوم لأداء الاختبار. التأكد من صحة البيانات المقدمة والمعلومات الشخصية. تقديم الطلب دفع الرسوم. تأكيد الحجز الخاص بالدخول في الاختبار.

محتوى الاختبار القدرة المعرفية

حددت مكونات الاختبار استناداً إلى نظرية علمية حديثة، نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية لدى البشر. حيث يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، وهم:

القدرة اللفظية: وهي القدرة على فهم معاني الكلمات وترجمتها للمعنى الصحيح حسب الجملة واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب وأستخدام الكلمات التى لها معنى فعال في الجملة.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.​​​

خطوات التسجيل في اختبار القدرة 2022 – 1444

يتمّ التسجيل في اختبارات قياس الورقية والإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية: