شروط تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي والخطوات المتبعة

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عمر شويل - جدة شروط تقديم طلب مساعدة مالية ، يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات والمساعدات المالية والعينية للمواطنين السعوديين من الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجًا وذلك بناء على الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ولكن يتم تقديم تلك المساعدات المالية والعينية بناء على العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطنين للحصول على الدعم من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المواطنين الأكثر حاجة، تحقيقًا للمساواة وتقليل الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، وفقًا لرؤية المملكة الجديدة لحياة كريمة للمواطنين بداخلها.

شروط تقديم طلب مساعدة مالية

حدد الديوان الملكي عدد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطنين من أجل الحصول على الدعم المقدم من المملكة للمواطنين بداخلها، وتلك الشروط هي :

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المالية سعودي الجنسية لأبوين سعوديين ويقيم أيضًا إقامة تامة دائمة داخل السعودية.

أن يكون مستوفيًا لشروط الحصول على الدعم المالي.

لابد أن يكون المتقدم لا يحصل على أي مساعدات من أي مؤسسات خيرية أخرى.

ضرورة إحضار الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المتقدم للحصول على المساعدة المالية.

يمكن للمرأة الغير سعودية إذا كانت أرملة أو مطلقة من سعودي ولديها أطفال الحصول على المساعدة أيضًا.

خطوات الحصول على دعم الديوان الملكي

يمكن الحصول على دعم الديوان الملكي للمواطنين الاكثر احتياجًا بالمملكة عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

الضغط على طلب مساعدة مالية.

اختيار خدمات إلكترونية ثم الخدمة المرغوب بها.

إرسال صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.

الضغط على إرسال.

كيفية كتابة طلب للمساعدة المالية

ولكتابة طلب الحصول على الدعم من الديوان الملكي للمواطنين لابد من إتباع الخطوات التالية :