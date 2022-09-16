نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تأشيرة عمرة المضيف وشروط المطلوبة ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تأشيرة عمرة المضيف التي يسأل عنها الكثير من الأشخاص داخل الأراضي السعودية وما هي شروطها وكيفية التقديم، وتعريف عمرة المضيف التي أطلقتها وزارة والتي علي اثر هذه التأشيرة تسمح باستضافة المواطنين والمعتمرين بداخل المملكة لمعتمرين من الخارج، وذلك على نفقتهم الشخصية، ومن الجدير بذكره أن هذا المشروع يعطى الفرصة لفتح هذا المجال أمام المقيمين والمواطنين وذلك لاستضافة المعتمرين من خارج أراضي المملكة، بالإضافة إلى إمكانية الاستقدام ثلاث مرات خلال العام الواحد، كما أوضح قانون العمل السعودي حق الموظف في إجازة بأجر لأداء الحج والعمرة وهذا ما تحدثنا عنه في مقال سابق.

شروط تأشيرة عمرة المضيف

وجاء الإعلان بتوضيح كافة الشروط المطلوبة للحصول علي هذه التأشيرة ويستطيع المواطنون والمقيمون استقدام من 3 إلى 5 معتمرين، ويكرر هذا الاستقدام ثلاث مرات في العام الواحد، وجاءت الشروط كما يلي:

ألا يقل عمر المواطن عن 25 سنة.

أن يكون المضيف موظف رسمي في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون المواطن لديه سجل تجاري، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو من خلال نظام الأجور.

ألا يقل دخله عن خمسة الآلاف ريال سعودي.

أن يكون المواطن مسؤول عن استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، وذلك ألا يكون قد مضى على وجودهم في السعودية عام كامل.

رسوم تأشيرة عمرة المضيف

وجاءت كافة التفاصيل فيما يخص هذا الأمر في الإعلان من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص رسوم تأشيرة عمرة المضيف للمواطنين والمقيمين الذين يرغبون في استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، فقد حددت هذه الرسوم بمبلغ يقدر ب 500 ريال سعودي للشخص الواحد، حيث يمكنه زيارة المملكة لمدة 90 يوما.

رابط التقديم علي عمرة مضيف

وأوضحت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية، أما عن الإصدار فيتم من خلال السجل المدني، ويمكن التقديم علي هذه من خلال رابط التقديم علي عمرة مضيف ويمكن التواصل مع وزارتي الحج والعمرة على صندوق بريد 2475 وذلك من خلال الرمز البريدي 11183.