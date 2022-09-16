نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك بمسابقة الحلم الجديدة وحقق حلمك للفوز بالجوائز الدولارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتراك مسابقة الحلم، هي احدي استعلامات المواطنين وهي طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الخاصة بقناة mbc، حيث توفر منصة الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلي مبلغ نصف مليون دولار، ويتم منح الجائزة لعدد من المشتركين الذين يقومون بالاشتراك في المسابقة من خلال رسائل نصية علي موقع المسابقة، كما تقدم المسابقة جوائز نقدية ذات قيمة عالية يفوز بها فائز واحد من المشتركين، ويتوفر الاشتراك في الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا الذي يقوم بتقديم برنامج الحلم عبر قناة mbc، حيث يتم سحب الجوائز علي الهواء مباشرة من أجل اختيار الفائزين بواسطة السحب، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة الاشتراك في الحلم.

اشتراك مسابقة الحلم المسابقة الجديدة

من أجل المشاركة في مسابقة الحلم يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream أو كلمة reve بكتابتها بالانجليزي، على أن يتم إرسال محتوي الرسالة علي الرقم المخصص لكل بلد يقيم بها المشترط، من خلال مشغل شركة الجوال الذي يتبع لها كل مشترك، وبمجرد أن يتم إرسال رسالة قصيرة علي الرقم الخاص بكل بلد ثم بعد ذلك يتم الإجابة على السؤال الذي يتم إرساله علي الجوال بشكل صحيح، وذلك يعد قد تم الاشتراك في المسابقة وأصبح كل فرد مؤهل لدخول سحب الحلم، كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال عبر الأرقام الدولية التي توفيرها لبعض البلدان الغير متوفر لها أرقام مشاركة.

أرقام البلدان للاشتراك في مسابقة الحلم

يتوفر التقديم في مسابقة الحلم من خلال أرقام التواصل الذي تم تحديدها من جانب برنامج المسابقة، ويتم المشاركة من خلال الأرقام الأتية:

من دولة السعودية يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام الأتية: من خلال شبكة stc يتم إرسال رسالة علي رقم 858888 ومن خلال شبكة زين يتم إرسال الرسالة على رقم 755505، ومن خلال شبكة virgin الاشتراك على الرقم 300300، وعبر شبكة lebara يتم الاشتراك في المسابقة علي هذا الرقم 313131.

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الأرقام الأتية: من خلال شبكة stc يتم إرسال رسالة علي رقم 858888 ومن خلال شبكة زين يتم إرسال الرسالة على رقم 755505، ومن خلال شبكة virgin الاشتراك على الرقم 300300، وعبر شبكة lebara يتم الاشتراك في المسابقة علي هذا الرقم 313131. من دولة الأردن الاشتراك من خلال مزودي الخدمات التالية: عبر شبكة زين الاشتراك يكون على الرقم التالي 94099 ومن خلال شبكة أورانج التسجيل في مسابقة الحلم يكون على الرقم التالي 94099، وعبر شبكة Umniah الاشتراك على الرقم التالي 94099.

الاشتراك من خلال مزودي الخدمات التالية: عبر شبكة زين الاشتراك يكون على الرقم التالي 94099 ومن خلال شبكة أورانج التسجيل في مسابقة الحلم يكون على الرقم التالي 94099، وعبر شبكة Umniah الاشتراك على الرقم التالي 94099. من دولة مصر يكون الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال أرقام الشبكات التالية: من شبكة فودافون على هذه الأرقام 95458 أو 95450، وعبر شبكة اتصالات الاشتراك على هذا الرقم 95458 أو 95450، ومن خلال شبكة أورانج يتم الاشتراك علي هذه الأرقام 95458 أو الرقم 95450، ومن شبكة “وي” يتم إرسال رسالة علي هذه الأرقام 95458 أو 95450.

يكون الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال أرقام الشبكات التالية: من شبكة فودافون على هذه الأرقام 95458 أو 95450، وعبر شبكة اتصالات الاشتراك على هذا الرقم 95458 أو 95450، ومن خلال شبكة أورانج يتم الاشتراك علي هذه الأرقام 95458 أو الرقم 95450، ومن شبكة “وي” يتم إرسال رسالة علي هذه الأرقام 95458 أو 95450. الاشتراك في الحلم من دولة الكويت : يتم من خلال شبكة زين علي ذلك الرقم 96922 ومن خلال شبكة فيفا علي هذا الرقم 50640 ومن شبكة جي إس إم يتم إرسال رسالة علي ذلك الرقم 4141.

: يتم من خلال شبكة زين علي ذلك الرقم 96922 ومن خلال شبكة فيفا علي هذا الرقم 50640 ومن شبكة جي إس إم يتم إرسال رسالة علي ذلك الرقم 4141. الاشتراك بمسابقة الحلم من دولة الإمارات: يكون من خلال شبكة الاتصالات 6070 أو من خلال الاشتراك عبر شبكة دو ‏ 3636.

رقم الاشتراك الموحد لبعض الدول التي ليس لها أرقام

هناك بعض الدول العربية والخارجية التي لا يتوفر لها رقم اشتراك في مسابقة الحلم، لذا قامت إدارة المسابقة علي توفير رقم خاص يكون موحد لجميع البلدان العربية التي لا يتوفر لها رقم، ويتم الاشتراك في مسابقة الحلم لهذه الدول من خلال هذا الرقم 0088216101092 علي أن يتم إرسال رسالة إلي هذا الرقم ومتابعة الإجابة علي أسئلة المسابقة حتي يتم الترشيح للفوز في المسابقة.

من له حق الاشتراك في المسابقة؟

يستطيع جميع المواطنين أن يقوموا بالاشتراك في مسابقة الحلم وفق ما قامت به المسابقة بتوضيحه وهو، الشخص الذي يستطيع الاشتراك يجب أن يكون عمره 18 أو أكثر، و في حالة إذا كان الفائز بالجائزة شخص قاصر (يقل عن 18 عام), فيجب إلى الشخص الوصي به أن يقوم باستلام الجائزة نيابة عنه, وأن يقوم بالتوقيع على كافة الأوراق المطلوبة.

كيفية التأهل لسحوبات الحلم

بمجرد أن يقوم المشترك بالإجابة على سؤال واحد من أسئلة المسابقة التي تصل إليه بشكل صحيح فيعد مشاركًا في مسابقة الحلم ومتأهل لدخول سحب الحلم التالي، وكلما زادت المشاركة من كل متسابق والإجابة علي عدد كبير من الأسئلة زادت فرص الفوز بالجوائز الدولارية التي تتوفر لكل مشترك في المسابقة.

في حالة الفوز كيف سيتم إعلامي بالفوز؟

سوف يتلقى كل فائز قد قام بالاشتراك في المسابقة، اتصالاً هاتفيًا من جانب الإدارة المنظمة للمسابقة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان المباشر عن جميع الفائزين بالجوائز في المسابقة خلال السحب الدوري الذي يتم، وذلك من أجل طلب الوثائق والمستندات الرسمية اللازمة التي من خلالها يتم إثبات هوية الفائز.