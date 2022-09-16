نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444 للمعلمين والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي، مع البدء العام الدراسي الجديد لعام 1444، يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي، حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمات والمميزات التي تقدمها المنصة للطلاب لتسهيل عملية التعليم عن بعد، وأيضًا لمساعدة أولياء الأمور على متابعة أداء أبنائهم الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب

أتاحت وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات على منصة مدرستي، حيث يمكن للطلاب من كافة المراحل الدراسية الاستفادة منها والعمل على متابعة مناهجهم الدراسية وتنمية مهارتهم بشكل عام، ولكن في البداية يجب تسجيل الدخول لمنصة مدرستي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مدرستي

الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة من أسم الطالب ورقم الهوية أو رقم الإقامة.

سجل رقم الجوال الخاص بك.

أدخل رمز التحقق الموجود في أسفل صفحة التسجيل.

أضغط على تسجيل، ثم أنتظر إرسال كود التفعيل الخاص بك على رقم الجوال الذي قمت بتسجيله.

أدخل الكود الذي تم إرساله لتفعيل الحساب الخاص بك.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

وقد حددت وزارة التعليم بعض الخطوات الضرورية واللازمة لتسجيل الدخول لمنصة مدرستي والتي من اهمها تأكيد البريد الالكتروني في نظام ميكروسوفت تيمز وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم.

كتابة الرقم السري الخاص بحساب ميكروسوفت تيمز.

الضغط على تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي لولي الأمر

تساعد منصة مدرستي أولياء الأمور على متابعة مستوى أداء الطلاب خلال فترة الدراسة، ومتابعة تقارير الإنجاز الخاصة بأبنائهم، لذا فمن المهم أن يحرص أولياء الأمور على تفعيل حساباتهم على منصة مدرستي، حيث يمكنك القيام بذلك بالعديد من الطرق كما يلي:

تسجيل الدخول عن طريق حساب ولى الأمر الموجود على نظام نور، حيث يمكن من خلاله الضغط على أيقونة الدخول على منصة مدرستي.

تسجيل الدخول من خلال موقع توكلنا، عن طريق إتباع الخطوات التالية: