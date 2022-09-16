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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج موهبة وشروط التسجيل ٬٫ يعد برنامج موهبة من أبرز البرامج التي تعزز المواهب لدى الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية. يقام البرنامج تحت إدارة عدد من الشركاء لتحقيق العديد من الأهداف ، من أبرزها معرفة الموهوبين. من خلال موقع ثقفني نتعرف على كيفية التسجيل في برنامج موهبة وشروط التسجيل فيه بالإضافة إلى بعض التفاصيل الأخرى للبرنامج.

ما هو برنامج موهبة

هو برنامج يتم إطلاقه كل عام ويستهدف الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي بشرط عدم تطبيق المعيار أكثر من مرة على المستوى. يقام البرنامج تحت إشراف عدد من الشركاء مثل وزارة التربية والتعليم السعودية وهيئة تقويم التعليم والتدريب. تم الإعلان عن البرنامج بهدف تحقيق العديد من الأهداف ، من أبرزها:

رفع مستوى تطوير نظام رعاية الموهوبين.

تشجيع رعاية الموهوبين.

تعزيز الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين وزيادة فرص التعاون الدولي.

وأيضا تعزيز استدامة المواد وتحسين فعالية المؤسسة.

طريقة التسجيل في برنامج موهبة

يمكنك التسجيل في برنامج موهبة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

أدخل موقع بوابة موهبة.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اختر “إنشاء حساب جديد”.

أدخل بيانات رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أضف المعلومات المطلوبة وهي:

(الاسم الكامل – كلمه السر – البريد الإلكتروني للطالب – الاسم الرباعي – حدد النوع – جنسية – رقم الهاتف المحمول )

(الاسم الكامل – كلمه السر – البريد الإلكتروني للطالب – الاسم الرباعي – حدد النوع – جنسية – رقم الهاتف المحمول ) حدد سمة مستخدم من الفئات التالية:

(ولي أمر – معلم – طالب علم – تربوي ).

(ولي أمر – معلم – طالب علم – تربوي ). أدخل رمز التحقق المرئي.

اقرأ الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

انقر فوق “تسجيل”.

قم بالمصادقة عن طريق إضافة رمز التفعيل المرسل إلى البريد الإلكتروني.

انقر فوق متابعة لإكمال تنشيط العضوية.

شروط التسجيل في موهبة

حددت الجهة المسؤولة بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لمسابقة موهبة ، وفيما يلي أبرز تلك الشروط: