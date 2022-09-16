نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقدم علي تجنيد شرطة سلطنة عمان وما هي الشروط الانضمام اليهم في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط القبول في الشرطة العمانية, هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالتقدم علي وظائف الشرطة العمانية وذلك لما تحتله الشرطة العمانية من مكانه كبيرة عند الشعب العماني, حيث أنهم الأمن والأمان لجميع الأشخاص داخل سلطنة عمان, كما يتم منح رواتب كثيرة ومجزية إلي الأشخاص الذين ينتمون إلي الشرطة العمانية ومن يتم قبوله في هذا التجنيد, كما تم توفير طريقة إلكترونية تتم من خلالها التقدم علي تجنيد شرطة سلطنة عمان, حيث يتم التقدم علي تجنيد شرطة سلطنة عمان عبر موقع وزارة العمل السعودي.
شروط التقدم علي تجنيد شرطة سلطنة عمان
تم وضع شروط وأحكام تحدد الأشخاص الذين تتم قبولهم أو رفضهم في تجنيد شرطة سلطنة عمان, وتعتني شرطة سلطنة عمان بمن تتم اختيارهم لكي يمثلون شرطة سلطنة عمان نظراً لأنهم سيقومون بالتعامل من الناس.
- أن يكون المتقدم حاصل علي احدي الشهادات الجامعية من الجامعات العمانية, وأن لا يقل تقدير الشخص عن جيد.
- الدخول علي موقع وزارة العمل والتسجيل فيه.
- أن لا يكون المتقدم قد قام بتمثيل القطاع الإداري بسلطنة عمان.
- أن لا يتجاوز المتقدم عمر السابعة والعشرين عاماً.
- أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه من قبل في أي من جرائم التي تتعلق بالشرف والأمانة.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.
- سيتم إخضاع المتقدم لبعض الاختبارات في بعض المجالات التي يجب أن ينجح في اجتيازها, ثم يجب أن يقوم بتجاوز المقابلة الشخصية, وقبل كل ذلك
- ينجح في اختبارات الطبية.
- أن تتطابق مواصفات المتقدم مع متطلبات الوظيفة.
طريقة التقدم علي وظائف تجنيد شرطة سلطنة عمان
- يتم الدخول علي موقع العمل الخاصة بدولة سلطنة عمان.
- الضغط علي أيقونة فرص العمل.
- يتم اختيار وظيفة تجنيد شرطة سلطنة عمان, ثم يتم الضغط علي تقدم.
- قم بتسجيل الدخول بكتابة رقم السجل المدني ثم كتابة رقم السر, ثم الضغط علي الرمز المرئي, والضغط علي تسجيل الدخول.
- قم بإضافة جميع البيانات التي يطلبها الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بسلطنة عمان لكي تتم عملية التسجيل بنجاح.
- قم بالضغط علي أيقونة إرسال.
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