نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل للحصول علي لقاح جدري القرود بدولة البحرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل للحصول علي لقاح جدري القرود في دولة البحرين, في ظل بداية انتشار مرض جدري القرود المنشق من مرض فيروس كورونا يريد أن يقوم الأشخاص المتواجدين داخل دولة البحرين أن يقوموا بالتسجيل في وزارة الصحة البحرينية من أجل الوقاية من الإصابة بهذا المرض, وتريد الحكومة البحرينية أن تقوم ببزل اكبر قدر ممكن من العطاء من أجل حماية شعبها من خطر الإصابة بهذا المرض اللعين.

التسجيل للحصول علي لقاح جدري القرود في دولة البحرين

تم إتاحة خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة البحرينية تمكن الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بالتسجيل للحصول علي هذا اللقاح, ويمكنك أن تقوم باتباع الخطوات الآتية من أجل التسجيل الصحيح في لقاح كورونا.

الدخول علي موقع وزارة الصحة البحرينية. الدخول علي القائمة الرئيسية الموجودة في الموقع. قم بالضغط علي التسجيل الاختياري للتطعيم ضد جدري القرود. سيتم فتح صفحة خاصة بالتسجيل في التطعيم الخاص بجدري القرود, تقوم بعد ذلك بملء جميع البيانات التي يطلبها الموقع والتي بدورها تمكنك من التسجيل بشكل صحيح للحصول علي لقاح جدري القرود. ثم يتم النقر علي أيقونة supmit.

طرق أخري للتسجيل للحصول علي لقاح جدري القرود

يمكن للأشخاص إذا لم يتمكنوا من القيام بالخطوات الإلكترونية السابقة أن يقوموا بالاتصال علي الرقم الخاص بوزارة الصحة البحرينية, حيث تم الاتصال علي رقم 444 وسيتم الرد عليك من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء ليأخذ منك بعض المعلومات التي علي إثرها يتم تسجيلك في دور الحصول علي لقاح جدري القرود.

الأعراض المصاحبة لفيروس جدري القرود

هناك بعض الأعراض التي تصاحب الإصابة بفيروس جدري القرود, والتي أعلنتها وزارة الصحة البحرينية, وذلك لكي يأخذ الناس احتياطاتهم حتي لا يصابوا بهذا المرض, حيث من ضمن الأعراض التي تصاحب هذا المرض.