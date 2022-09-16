نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سلم رواتب شرطة سلطنة عمان وما هي العلاوات الثانوية لهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي رواتب درجات شرطة سلطنة عمان, وما هي العلاوات الثانوية التي يحصلون عليها الذين يتم تعينهم داخل شرطة سلطنة عمان, يتسأل كل من يرد الانضمام إلى جهاز شرطة سلطنة عمان عن الرواتب التي يمكن أن يحصلون عليها إذا تم قبولهم داخل الجهاز, كما يشمل السؤال السابق أنه إذا تم تعيين الشخص فما هي العلاوات التي سيحصلون عليها كل سنة مقابل الخدمة داخل شرطة سلطنة عمان.

رواتب شرطة سلطنة عمان

هناك العديد من الدرجات الوظيفية التي بسببها تحصل كل درجة علي راتب خاص بها, حيث جاءت الدرجات ورواتبها كالآتي.

يحصل المعين علي الدرجة الأولى علي راتب ألفين وستمائة ريال عماني. من وصل إلي الدرجة الثانية سيحصل علي راتب يصل إلي ألف وتسعمائة وخمسين ريال عماني. أما الدرجة الثالثة فسوف يحصلون علي راتب ألف وخمسمائة ريال عماني. وفي حالة وصول الشخص إلي الدرجة الرابعة فسوف يحصل علي راتب ألف ومائتين وستين ريال عماني. ويحصل الشخص الذي يصل إلي الدرجة الخامسة علي راتب ألف وثمانين ريال عماني. وبلغ راتب الدرجة السادسة تسعمائة وخمسين ريال عماني. ووصل راتب الدرجة السابعة إلي ثمانمائة وثلاثين ريال عماني. وعندما يصل الشخص إلي الدرجة الثامنة سيحصل علي راتب سبعمائة وثلاثين ريال عماني. والدرجة التاسعة يحصل علي راتب خمسمائة وخمسين ريال عماني. وبلغ راتب الدرجة العاشرة أربعمائة وستين ريال عماني. ويتم الحصول علي راتب أربعمائة ريال سعودي لمن وصل إلي الدرجة الحادية عشر. ويحصل الشخص علي راتب ثلاثمائة وستين ريال عماني عند وصوله إلي الدرجة الثانية عشر. ويحصل الأشخاص الذين يصلون إلي الدرجات الآتية علي الرواتب الآتية ( الدرجة الثالثة عشر راتب ثلاثمائة وعشر ريال عماني- الرابعة عشر علي راتب مائتين وسبعين ريال عماني- الخامسة عشر راتب مائتين وخمسين ريال عماني- السادسة عشر علي راتب مائتين وثلاثين ريال- السابعة عشر مائتين- الثانية عشر مائة وسبعين ريال عماني).

العلاوات الثانوية الخاصة بشرطة عمان