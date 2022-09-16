ما هي التعديلات الجديدة علي قانون العمل بدولة الكويت

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عمر شويل - جدة ما هو قانون العمل الجديد الخاص بالوافدين بدولة الكويت, حيث تم التعديل علي قانون العمل الخاص بالوافدين إلي الأراضي الكويتية, حيث تقوم دولة الكويت باستقدام الكثير من العمالة داخل أراضيها من أجل شغل العديد من الوظائف المختلفة في القطاع الخاص في الكويت, لذا قامت الحكومة الكويتية بتعديل قانون العمل الخاص بها وذلك لخدمة اقتصاد البلاد في الفترة القادمة.

قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الخاص

في دولة الكويت هناك قانون عمل جديد تم تعديله فيما يخص القطاع الخاص الموجود داخل دولة الكويت حيث جاءت نصوص القانون الجديدة كما يلي.

لا يمكن أن يتم إصدار رخصة عمل للأشخاص الذين يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات آخر. لا يتم إعطاء تصريح عمل لما تجاوز عمره الستين عاماً. أن تطبيق القرار بداية من شهر يناير الماضي لعام 2022. يجب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ العاملين لديها ممن لا تنطبق عليهم الشروط بضرورة إنهاء جميع أوراقهم لإنهاء إقامتهم داخل دولة الكويت. تم تعديل بند الإجازات في قانون العمل الكويتي بأنه يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية لا تقل عن شهر بشرط أن يكون قد قضي داخل العمل بالكويت مدة لا تقل عن ستة أشهر. يجب بعد أن يتم إنهاء العمل مع العامل أن يحصل علي مكافأة بشرط, أن يكون الموظف قد اشترك من قبل التأمين الاجتماعي طوال فترة عمله داخل الكويت.

ما هي التعديلات الجديدة علي قانون الاستقالة في القطاع الخاص

هناك عدد من التغييرات التي حدثت بالنسبة للأشخاص العاملين في القطاع الخاص والذين يريدون أن يقدموا استقالاتهم, حيث جاءت التغييرات في نص هذا القانوني.

النوع الأول

وهي الاستقالة الصريحة حيث يقدم العامل الاستقالة مباشرة إلي رئيسة بالعمل بخط يده علي أن يتم العمل علي دراسة هذه الاستقالة والنظر فيها, ويتم الرد علي الموظف بالقبول أو الرفض.

النوع الثاني

وهي الاستقالة الاعتبارية, ويتم تقديمها من قبل الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة, ويتم تفعيل هذه الاستقالة.