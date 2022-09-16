الأمم المتحدة تسعى للتحقق من مقابر جماعية فى إيزيوم الأوكرانية

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض، إليزابيث ثروسيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إنه يتم فى أوكرانيا متابعة هذه المزاعم وتنظيم زيارة مراقبة إلى إيزيوم لتحديد ملابسات وفاة هؤلاء الأفراد.
ووصفت ثروسيل التقارير بأنها مروعة، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة سيبحث للتأكد مما إذا كان القتلى من المدنيين أو العسكريين وأسباب الوفاة، وأضافت أنه من المهم تحديد ظروف وفاة الأشخاص الذين قد يكونون فى هذه المقابر الجماعية .
ومن جانبه، قال أحد مدعى العموم فى أوكرانيا إن بعض الجثامين التى عثر عليها فى موقع دفن جماعى بمدينة إيزيوم شرقى البلاد يظهر عليها علامات التعذيب.
وكان الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، قد صرح أمس الخميس بأنه تم اكتشاف موقع دفن جماعى بالمدينة الأوكرانية، حيث ألقى باللوم على القوات الروسية، فيما وصفه بأنه مقبرة جماعية اكتشفت فى المنطقة.
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