العالم اليوم - روسيا وتركيا .. تبادل تجاري يبدأ الاستغناء عن الدولار

انتم الان تتابعون خبر روسيا وتركيا .. تبادل تجاري يبدأ الاستغناء عن الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 07:24 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن تركيا ستقوم بسداد قيمة نحو 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي إليها بالروبل الروسي، موضحًا أن اتفاقا بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وأدلى بوتن بهذه التصريحات، الجمعة، خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.

واتفق الرئيسان في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي على إجراءات من شأنها أن تسمح لتركيا وروسيا باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين.

ويرى خبراء الطاقة أن اتفاق بوتن ونظيره التركي رجب أردوغان على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل، يقدم فوائد بالجملة للاقتصاد الروسي وفي مقدمتها تعزيز قيمة الروبل وتعظيم بعض صادرات روسيا من الغاز، إضافة إلى مساعدة روسيا على تجنب بعض المدفوعات الدولارية بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.

وجرى مؤخراً بحث إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا والتي يتم توريدها بكميات كبيرة تقدر بنحو 26 مليار متر مكعب سنوياً، حيث اتفق الرئيسان التركي والروسي على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل على أن يتم التحول للعملات الوطنية بشكل تدريجي، بحسب تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.