نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فري فاير للشحن بالـ ID بضغطة زر ستحصل 9 أل جوهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل بال الكثير من لاعبين فري فاير عن طريقة شحن جواهر فري فاير من موقع فري فاير الرسمي للشحن، أو من خلال الاكواد التي توفرها اللعبة، حيث أن الجواهر هي العملة الافتراضية والرسمية داخل اللعبة التي يمكنك الشراء من خلالها كل ما تريد، مثل الأزياء الجديدة للشخصية أو الأسلحة المتطورة والمعدات الحديثة التي تساعد علي ارتقاء المستوى وغيرها من الأشياء أيضا.

موقع فري فاير لشحن الجواهر

سنشرح في هذه المقال احد افضل الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول علي الكثير من الجواهر بالقدر التي ترغب به دون مشاكل، وأيضا طريقة الحصول علي الاكواد بدون أموال من فري فاير، لأن الاكواد في الأساس هي هداية من فري فاير للاعبين لا تحتاج إلى الشراء، لذلك تابع المقال الأتية واذا وجهاتك أي مشكله يمكنك تركها لنا في التعليقات ونحن سنساعدك علي حلها.

شحن جواهر فري فاير id

لتقوم بالشحن يجب عليك الاهتمام ب أهم خطوة سنذكرها وهي تحديد البلد التي تعيش بها أولا، لأن الأسعار تختلف من دولة إلى أخري وطريقة الدفع مختلفة أيضا، لذلك تابع الخطوات الأتية بعناية:

أولا قم بالبحث علي اسم الموقع الرسمي فري فاير عبر المتصفح الخاص بك.

ثم توجه إلى تسجيل الدخول عبر الأيدي أو من خلال الفيس بوك أو الجيميل كما يروق لك.

بعد أتمام تسجيل الدخول والتأكد بأن بيناتك صحيحة قم بتغير البلد من أعلى الصحة إلى بلدك التي تعيش بها.

ثم توجه إلى صفحة المتجر وقم باختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها

بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع التي تريدها، فميزة الموقع أنها يوفر الكثير من الطرق حسب كل بلد.

بعد ذلك اتمم خطوات الدفع واضغط علي شحن وبعد أتمام الدفع ستجد في حسابك جميع الجواهر التي قمت بشرائها.

موقع استبدال الكود

واذا ارد الحصول علي الاكواد بنفسك فيمكنك الحصول عليها عبر المنصة الرسمية لفري فاير علي الفيس بوك أو الانستجرام أو من خلال موقعنا، ولشحن الاكواد يمكنك تجربة هذه الاكود مع العلم إن يوجد موعد محدد لصلاحية هذه الاكواد فيجب عليك الإسراع في استخدمها:

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طريقة شحن الجواهر فري فاير

يوجد طريقة اخرى للشحن وذلك يتم عن طريق مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة يوميا، حيث يعطي عدد من الجواهر لا بأس منه، ويوجد طريقة اخرى تتم عن طريق بطاقات جوجل، حيث تقوم بشرائها أو تقوم بكسبها عن طريق مشاهدة الإعلانات أو الإجابة علي استطلاعات