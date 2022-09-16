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عمر شويل - جدة العنوان الوطني تسجيل الدخول برقم الهوية ، يمكن لأي مواطن سعودي التعرف على العنوان الوطني من خلال الدخول على منصة النفاذ الوطني الموحد التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها ليكون الأمر أكثر سهولة، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، واليوم سوف نعرف أكثر طريقة الحصول على العنوان الوطني الموحد باستخدام رقم الهوية الوطنية عن طريق السطور التالية في هذا المقال على موقع ثقفني.

العنوان الوطني تسجيل الدخول برقم الهوية

تعمل دائماً المملكة العربية السعودية على توفير أهم الخدمات لكل مواطن أو شخص يقيم على أرض المملكة سواء كانت هذه الخدمات إلكترونية أو غير ذلك، ولكن من الخدمات الإلكترونية التي توفرها هي التعرف على العنوان الوطني من منصة النفاذ الوطني، وتتم من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول المباشر على منصة النفاذ الوطني.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب صحيحة في الخانة المخصصة لذلك.

تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص به.

اختيار أيقونة تحقق من الهوية الوطنية والنقر عليها.

في حالة إذا قام الشخص بإتباع كافة الخطوات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة برقم الهوية الوطنية له التي قام بتسجيله في العنوان الوطني.

يمكن للشخص القيام بإضافة أي فرد جديد إلى نفس العنوان الوطني.

يتمكن من القيام بتغيير أي بيانات خاصة به قام بتسجيلها في السابق.

الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الجوال

يمكن لأي شخص القيام بتحديث العنوان الوطني الوطني الخاص به باستخدام رقم الهاتف الجوال الخاص به وطباعته واثباته عليه إتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك، ويعد العنوان الوطني هو المكان الذي يقطن به المستخدم للخدمة ومن الممكن أن يتم التأكيد من صحة هذا العنوان في حالة استلامه لأي شحنة أو طرد خاص به من الخطوات التالية:

يتم الولوج المباشر على الرابط الإلكتروني الخاص بالعنوان الوطني.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

تسجيل رقم الهاتف الجوال له.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

تسجيل الرمز المرئي له.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

يتم اختيار أيقونة إدارة العنوان الوطني والنقر عليها.

يقوم الشخص بالنقر على أيقونة تحقق من الرقم الذي قام بتسجيله.

سيصل الشخص رسالة نصيه على رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله مدون بها رَقَم كود خاص به.

يتم تسجيل رقم الكود الذي وصله على هاتفه الجوال.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة استعلام.

في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة يتمكن الشخص من التعرف على العنوان الوطني الخاص به من خلال استخدام رقم الجوال الخاص به وقت ما يشاء.

القطاعات المستفيدة من خدمات العنوان الوطني السعودي

يوجد بعض القطاعات المستفيدة من خدمات العنوان الوطني حيث يجب عليهم تسجيل العنوان الوطني الخاص بهم ومنهم:

قطاع الأعمال.

المؤسسات الأهلية والحكومية.

كافة الجهات الحكومية.

الأفراد وجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

خطوات تعديل العنوان الوطني

يتمكن الشخص من القيام بعملية بتعديل العنوان الوطني له وتحديث أي بيانات خاصة به أو تعديلها إلكترونياً من خلال البريد السعودي ولابد أن تكون بيانات العنوان الوطني صحيحة والتأكيد من صحة جميع البيانات عليه إتباع كافة الخطوات التي تم وضعها لذلك ومنها ما يلي:

الدخول المباشر على منصة النفاذ الوطني.

يتم النقر على أيقونة بدأ الخدمة.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

من خلال معلومات العنوان الوطني الموحد يقوم الشخص بتحديد العنوان الجديد له.

يتم اختيار أيقونة تعديل العنوان الوطني والضغط عليها.

وفي نهاية الخطوات يتم الضغط على زر حفظ العنوان.

من أهم ما قدمنا لكم في مقالنا هذا هو كيفية التسجيل في العنوان الوطني الموحد الخاص بالشخص هي خطوات الاستعلام عن العنوان الوطني له أو تعديل بياناته وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية أو برقم الهاتف الجوال الخاص به وذلك لكل مهتم بالحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.