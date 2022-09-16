نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الاسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت وزارتي الاسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة الحصول علي وحدات سكانية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ولقد اوضحت وزارة الموارد البشرية من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،أنه بمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي التقدم علي الاسكان التنموي بأستقطاع مئتان ريال حق الانتفاع السكني، كما أوضحت الوزارة مجموعة الشروط التي يلزم علي المتقدم توافرها للحصول على وحدة سكانية.

شروط التسجيل للتقدم علي الاسكان التنموي

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة

أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أما في حالة أن المُتقدم من ذوى الاحتياج وليس له مصدر دخل ثابت، وغير مسجل في الضمان له حق الانتفاع بإيجار شهري قدره 200 ريال سعودي، أما إذا كان المتقدم ليست من مستفيدي الضمان وله دخل ثابت له حق الانتفاع بإيجار قدره 800 ريال سعودي

ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام

عدم تقاضي المتقدم دخل ثابت

عدم حصول المستفيد على دعم سكني قبل ذلك وعدم امتلاك المستفيد أيضاً أي وحدة سكانية.

الاسكان التنموي

يعتبر الاسكان التنموي هو أحدى صور الدعم للأسر الأشد احتياجاً، وتقوم وزارة الاسكان بتوفير العديد من الواحدات السكانية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، باﻹضافة إلى إنشاء وحدات سكانية جديدة، كما تقوم بمتابعة تسليم وتشغيل وإدارة كافة الوحدات السكانية، وكل ذلك يتم بالتعاون بين وزارتي الاسكان والتنمية البشرية وبين أكثر من 300 جمعية أهلية منتشرة في كافة أنحاء المملكة، وتمثل هذه المبادرة الرؤية المستقبلية التي ترسمها المملكة لتحقهها بحلول عام 2030.

خطوات التسجيل للانتفاع السكني التنموي

الدخول عبر الرابط الرسمي للأسكان التنموي

النقر على رابط تسجيل الأفراد

تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد والرمز المائي، ثم النقر على التالي

كتابة رمز التحقق في المربح المخصص والمرسل عبر رساله نصية علي رقم الجوال الخاص بالمستفيد

استكمال باقي البيانات المطلوبة ثم النقر علي كلمة تسجيل.

أهداف البرنامج السكني التنموي

تعددت أهداف البرنامج، منها تحقيق التكافل الاجتماعي بين جميع سكان المملكة، تمتلك ما يقرب من 70% من سكان المملكة وحدات سكانية وهذا بحلول عام 2030، توفير الحياة الكريمة للأغلب الأسر اﻷشد احتياجاً.