نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والرياض وبالعكس على الخطوط الجوية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بحث متواصل من قبل فئة كبيرة من الناس بخصوص التعرف على أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والرياض، حيث تختلف الأسعار بصورة كبيرة وذلك على حسب كل شركة طيران، وعلى حسب ما تم ذكره من قبل بعض المسئولين فهناك رحلات طيران كثيرة ما بين أبو ظبي والرياض، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والرياض

تختلف أسعار التذاكر على حسب نوع الرحلة وعلى حسب أيضًا كل شركة، وإليكم قائمة أسعار التذاكر بالصورة الآتية:

سعر تذكرة طيران ما بين أبو ظبي والرياض من شركة ناس والتي تقدم رحلة بدون أي توقف يصل إلى حوالي 952 درهم إماراتي.

ونجد أن تذكرة طيران ما بين أبو ظبي والرياض المقدمة من شركة الاتحاد للطيران رحلة بدون أي توقف، فسعرها يقدر بحوالي 1368 درهم إماراتي.

وآتى سعر تذكرة طيران ما بين أبو ظبي والرياض من خلال الخطوط الكويتية بحوالي 965 درهم إماراتي. فهذه الرحلة لديها محطة توقف واحدة.

وسعر تذكرة طيران شركة أديل رحلة بدون أي توقف يقدر بحوالي 881 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر السفر بين الرياض وأبو ظبي

إليكم قائمة أسعار تذاكر السفر ما بين الرياض وأبو ظبي على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل شركات الطيران الإماراتية. وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

تذكرة طيران ما بين الرياض وأبو ظبي من شركة ناس للطيران يقدر بحوالي 303 درهم إماراتي. فالرحلة بدون أي توقف.

بينما تذكرة طيران ما بين الرياض وأبو ظبي من جانب شركة فلاي دبي رحلة بدون توقف. فسعرها يقدر بحوالي 392 درهم إماراتي.

بينما وجدنا تذكرة طيران ما الرياض وأبو ظبي. من قبل شركة أديل الإماراتية يقدر سعرها بحوالي 402 درهم إماراتي.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم قائمة أسعار تذاكر السفر بين أبو ظبي والرياض وما بين الرياض وأبو ظبي. فلاحظنا أن قائمة أسعار هذه التذاكر مميزة. بشكل كبير وتتناسب مع الكثير من الناس التي تتهافت على السفر من خلال شركات الطيران الإماراتية.