نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 بعد تحديث إشارة البث CN في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 بعد تحديث إشارة البث قناة CN بالعربية خلال الفترة الأخيرة بعد توقف إشارة بث القناة لدي الجميع، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه إدارة القناة عن بدء تعديلات جديدة خاصة بضبط تردد قناة CN بالعربية، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن آلية استقبال إشارة بث القناة والتردد الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل الإدارة المختصة بالقناة، لهذا السبب سنوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية.

قناة CN بالعربية كرتون نتورك



أصبحت قناة CN بالعربية أو كرتون نتورك بالعربية احد اهم القنوات المميزة التي يتابعها الصغير والكبير في الشرق الأوسط وخاصة الأطفال دون سن 13 عشر وتقدم القناة مجموعة كبيرة جدا من الأفلام الكرتونية والمسلسلات بعدة لغات مختلفة وبجودة عالية جدا، تميز القناة عن غيرها من القنوات المتخصصة في برامج الأطفال والتي تجعها دائما علي راس المنافسة بين قنوات الأطفال.

تتميز قناة كرتون نتورك بالعربية بتقديم العديد من المسابقات الهامة التي تشد انتباه الكثيرون من الأطفال والكبار حيث أن هذه المسابقات تشمل الفئات العمرية الصغير ما دون سن المتوسطة كل ما يجب عمله لمن يرغب في الاشتراك هو الدخول علي ربط منصة كرتون نتورك وتسجيل البيانات المطلوبة والبدء في الإجابة علي الأسئلة، حيث أن الجوائز التي تقدم للفائزين رائعة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 بعد تحديث إشارة البث CN بالعربية

تقدم قناة CN بالعربية برامج وفقرات متميزة جدا تهتم بنمو تفكير الأطفال وتعليمهم الكثير من العادات والتقاليد الجيدة، كما تقدم برامج تربوية تساعد على تنمية مهارات الاتصال عند الأطفال وكذلك مهارات التركيز بالإضافة إلى البرامج المسلية التي يقضي عليها الأطفال الساعات الطويلة نظرا للبرامج المتنوعة التي تعرض على شاشة القناة مثل قنوات طيور الجنة، لهذا يمكنكم تحديث التردد الجديد لقناة سي إن بالعربية عن طريق تسجيل التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك على النحو التالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

التردد: 12226.

الجودة: HD.

تردد قناة CN Arabia

يمكنكم استقبال إشارة بث القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد الجديد في المكان المخصص له وكذلك معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

برامج قناة CN كرتون نتورك

تعد أبرز برامج القناة التي يتابعها الكثيرون في الوطن العربي هي برامج الأبطال الخارقون وفقرات باتمان Batman وكذلك الدببة الثلاثة وفتيات القوة ووقت المغامرة وبن تن، والعرض العادي بالإضافة إلى مسلسل ليفو هذا المسلسل الذي يتابعه الملايين، ليس هذا فقط بل تقوم القناة بعرض العديد من البرامج الأخري التي يتم أذاعتها على مدار 24 ساعة كل يوم، ويمكنكم من خلال الرابط التالي الاطلاع علي جميع ترددات قنوات الأطفال.

مسلسلات كرتون نتورك بالعربية 2022

تقدم مجموعة قناة cn بالعربية كرتون نتورك بالعربية العديد من المسلسلات التي يحبها الأطفال كان أبرز هذه المسلسلات التالي:

مسلسل منصور.

العرض العادي.

مسلسل بن تن 10.

عالم غامبول المدهش.

برنامج الدببة الثلاثة.

فتيات القوة.

برنامج يحيا انجيلو.

العم جدو.

مسلسل وقت المغامرة.

تشاودر.

برنامج نحن الدبة الصغار.

وصلنا معكم إلي ختام شرح ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2022 بعد تحديث إشارة البث CN بالعربية.