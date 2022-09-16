نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الاعتراض بحساب المواطن وشروط الاستحقاق للمستفيدين الجدد والفئات المستفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم حساب المواطن ينتظره الكثير من مستحقي الدعم حيث يقدم فيه للحصول على الدعم عدد ليس بالقليل لظروفهم القاسية فى متطلبات الحياة اليومية سواء كان شاب اعزب ام متزوج ام معه اطفال وابناء بمراحل التعليم المختلفة وسوف نوضح بداخل المقال شروط الحصول على دعم حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم وكيفية التقديم للحصول على الدعم وخطوات تحديث البيانات ومتطلبات التسجيل للحصول على دعم حساب المواطن ونوضح بالمقال موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة للمستجدين، حيث يعتبر دعم حساب المواطن فهو دعم المواطنين في المملكة ومساعدتهم في مواجهة الآثار السلبية التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وأطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن السعودي لدعم أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط؛ وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد بعد تعليق التقديم على الدعم لفترة طويلة، وهذا القرار جاء من خلال إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعا لاحتياجات الأفراد بهدف مساعدة الفئات المستهدفة في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار التي يعاني منها العالم كله.

موعد نزول دفعة حساب المواطن الجديدة:

فمن الجدير بالذكر أن البرنامج قد قام بالإعلان عبر صفحته عبر تويتر عن إعلان نزول دعم الدفعة في الحسابات البنكية منذ فترة، حيث يتم الصرف في الموعد المحدد من كل شهر الموافق 10 ويتم تغيير الموعد إذا وافق اجازة رسمية ونظراً أن صرف الدفعة كان يوافق يوم السبت لذلك تم الصرف في يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر المقبل 2022، وقام حساب المواطن بنشر تغريدة يشير فيها إلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستفيدين، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن:

السعودي الغير متزوج. عائلة السعودية المتزوجة من أجنبي. حاملي بطاقات التنقل بالمملكة. زوجة المواطن السعودي.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حساب المواطن:

أن يكون الشخص المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم وذو جنسية سعودية.

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 18 عاما ولا يقل عن ذلك.

ويشترط ان تكون الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة لمده 90 يوما المتبقية من العام الحالي.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض من الأشخاص المستحقين.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حساب المواطن للعازب:

يشترط أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

يكون مقيما في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أقصى 6 آلاف ريال سعودي ولا يتعدى ذلك

ويشترط أن يزيد عمر المتقدم العازل عن 24 عاما.

ويشترط تقديم إثبات استقلالية في فاتورة كهرباء أو عقد إيجار.

كيفية التسجيل في حساب المواطن:

ادخل على رابط موقع حساب المواطن.

ثم عليك باختيار رمز التسجيل الجديد.

من الضروري إدخال البيانات المطلوبة (رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور)

الضغط على أيقونة حفظ.

إدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

التأكد من إدخال كلمة مرور جديدة.

قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

ضرورة استكمال المعلومات المطلوبة للدخول والتسجيل وتضم المعلومات “معلومات عامة – العنوان – معلومات الحساب المصرفي – معلومات الدخل – معلومات “.

الضغط على أيقونة “إرسال الطلب” بعد ذلك.

خطوات تسجيل الدخول في حساب المواطن برقم الهوية:

ادخل على رابط موقع حساب المواطن.

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم للدخول إلى الموقع.

كتابة رقم الهوية ورمز التحقق المرئي في الخانات المخصصة لذلك.

ضرورة إدخال البيانات المطلوبة من (اسم – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف ورقم الحساب البنكي).

الضغط على أيقونة حفظ.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن:

ادخل على رابط موقع حساب المواطن.

ثم عليك بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

ثم الضغط على تحديث البيانات.

يقوم بإدخال البيانات التي يرغب المواطن في تحديثها مثل (رقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي أو عنوان السكن).

الضغط على أيقونة تأكيد لحفظ البيانات التي تم تحديثها.

التأكد من الضغط على أيقونة تحديث البيانات.

كيفية تقديم الاعتراض:

ادخل على رابط حساب المواطن . ثم تقوم بالدخول على حسابك الشخصي. كتابة كلمة المرور الخاصة بك. عليك بتوضيح سبب الاعتراض وهل محتاج تحديث بيانات ام لا؟. الضغط على الاعتراض على الاهلية. ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة. الضغط على أيقونة حفظ .

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