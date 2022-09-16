نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2022، والتي يلتقي بها الفريقين اليوم في تمام الثامنة مساء علي ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، علما بأن لقاء اليوم يأتي ضمن الجولة الرابعة في الدوري السعودي للمحترفين، هذا ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي وفي جعبتة 9 نقاط، لذلك سوف يسعي الهلال جاهدا ليحصد الفوز اليوم وينتقل من المركز الثاني إلي المركز الاول، ومن خلال هذا التقرير سوف تجد التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، كذلك القنوات الناقله للمباراة وتردد القنوات الناقلة مجانا للمباراة، في الوقت نفسة سوف نوفر لكم بعض المعلومات الهامة عن الفريقين.

موعد مشاهدة مباراة الهلال والوحدة

يمكنكم اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 مشاهدة مباراة الهلال والوحدة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير توقيت تلك المباراة الهامة بتوقيت العديد من الدول العربية، حتي تتمكن من مشاهدة المبارة من اي مكان في دولتك

المباراة تنقل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

يمكن لعشاق كرة القدم في مكة المكرمة مشاهدة المباراة في تمام التاسعة مساء.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة اليوم

من انطلاق مباراة اليوم التي تجمع فريق الهلال والوحدة في الدوري السعودي الممتاز، من المقرر أن يعلن رسميا التشكيل النهائي للفرق المشاركة، إلا أننا نعرض لكم الان التشكيل المتوقع لفريق الهلال

الهجوم/ اوديون ايجالو.

حراسة المرمى/ عبدالله المعيوف.

خط الدفاع/ ياسر الشهراني وعلي ال بائعي ومحمد جحفلي وسعود عبدالحميد.

خط الوسط/ كويلار وسلمان الفرج وسالم الدوسري وكاريلو وموسي ماريجا.

تشكيل الوحدة ضد الهلال اليوم

اما عن التشكيل المتوقع لنادي الوحدة ضد الهلال اليوم، يمكنك الاطلاع عليها لحين إعلان التشكيل الرسمي قبل المباراة

الهجوم/ يوسف نياكاتي، احمد القرشي.

حراسة المرمى/ عبدالله العويشير.

خط الدفاع/ البرتو بوتيا وعلي الزبيدي وفواز الصقور حسان تمبكتي.

خط الوسط/ التون خوزيه، وليد باخشوين، محمد القرني، لويس جوستافو.

جدول ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 3 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 4 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 0 - 0 4 2 2 0 26 1:4 3 8 7 ضمك 0 - 0 4 2 1 1 26 3:4 1 7 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 أبها 0 - 0 4 1 1 2 26 6:2 -4 4 11 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 12 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 13 الفيحاء 0 - 0 4 0 2 2 26 4:1 -3 2 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة اليوم

من المقرر أن تنقل قنوات ssc السعودية مبارايات الدوري السعودي 2022، ومن ثم من المقرر أن تنقل القناة مباراة اليوم التي تجمع فريقي الهلال والوحدة، واليكم تردد القناة حتي تستمتع بمشاهدة المباراة اليوم

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12523.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات