نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الحواجب ثابتة بالقرنفل وبالكاكاو والألوفيرا في المنزل بطريقة احترافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة الحواجب حيث تعتبر صبغة الحواجب من الأمور المهمة التي تهتم بها بعض الفتيات والسيدات، وتعتبرها من أحدث صيحات الموضة فالكثير منهم لا يرغبن عمل التاتو، حيث أنه لا يعطي مظهر طبيعي للحواجب ولا يعتبر الحل الدائم لتكثيف شعر الحاجب، وهذه من أكثر المشاكل التي يتعرض لها البعض من الفتيات، وهى تساقط شعر الحاجب أو ضعفه ولهذا يلجأ البعض للوصفات الطبيعية لتلوين الحاجب، وهذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم بشكل مفصل.

صبغة الحواجب بالقرنفل

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الفعالة وهذا لأن القرنفل يحتوي على فيتامينات طبيعية مفيدة جدًا، وهذه الوصفة تتم من خلال تحميص عيدان القرنفل على نار هادئة إلى أن يصل إلى اللون الأسود وهذا لمدة دقيقة على النار، ثم نتركه جانبا ليبرد ثم يمكنك الآن استخدامه في صبغ فراغات الحواجب باللون الطبيعي بشكل فعال.

وصفة مسحوق القرنفل وزيت الخروع

في هذه الوصفة يعتبر زيت الخروع يعزز نمو شعر الحواجب ويقوي بصيلاته ويحافظ عليه من التساقط، ويستخدم من خلال الآتي:

نضع عيدان القرنفل على نار هادئة ويقلب جيدًا حتى يتم تغيير لونهم.

كما يتم طحن القرنفل حتى يصبح بودرة.

ثم نضع قطرات من زيت الخروع على ملعقة صغيرة من القرنفل، ويتم خلطهم جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

كذلك نضع من هذا الخليط يوميًا لمدة نصف ساعة ثم يشطف.

مع تكرار هذه الوصفة سوف نلاحظ كثافة في نمو الحواجب وتغير لونهم بشكل طبيعي.

صبغ حواجب بالكاكاو والألوفيرا

يتم صبغ الحواجب من خلال الكاكاو والألوفيرا وذلك يعطينا اللون الأسود أو اللون البني الداكن، وهذه الوصفة تتم من خلال خلط ملعقة من كلًا من الكاكاو وجل الصبار وقرص فحم مطحون مع كبسولة من فيتامين E، ويتم خلطهم جيدًا مع وضع هذا الخليط لمدة نصف ساعة وتشطف بشكل جيد وتكرر هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

صبغة حواجب بالقهوة

يمكنك صبغ الحواجب باللون البني الفاتح أو الغامق من خلال الخطوات التالية: