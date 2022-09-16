كيف تشحن شدات ببجي موبايل بطريقة أمنه جدا وتحصل علي 1440 شده مجانية

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عمر شويل - جدة كيف تشحن شدات ببجي موبايل بطريقة أمنه جدا، سؤال يتداول دائما من قبل الشباب عشاق لعبة ببجي موبايل هذه اللعبة التي فتنة عقول ملايين الشباب في مختلف المراحل العمرية، وخاصة بعد نزول التحديثات الجديدة للعبة والإضافات المتعددة والتي ضمت وجود شخصيات عربية في اللعبة مثل النجم المصري محمد هنيدي، وإضافة أنواع مختلفة من الأسلحة بأشكال متطورة، لهذا السبب أصبحت لعبة ببجي في المقام الأول من الألعاب الإلكترونية الحديثة.

كيف تشحن شدات ببجي موبايل بطريقة أمنه جدا



طرق الشحن في ببجي دائما الأكثر بحثاً على مواقع الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بإمكان أي شخص الدخول على هذه الطرق التي قد تبدوا في البداية بسيطة وخاصة الطرق المجانية ولكن بعد مرور عدة خطوات تجد نفسك لا تتمكن من الاستمرار في هذه الطرق نظراً لصعوبة إجراء هذه الخطوات، لهذا الأمر وجدنا معكم طريقة بسيطة جدا تتيح لك كل عدد كافي من شدات ببجي يلبي رغبتك وطموحاتك للتواصل المستمر في لعبة PUBG MOBILE والوصول إلي أعلي المستويات والفوز، لان من يلعب هذه اللعبة يعرف جيداً أن أهم شي يجب عليك الحصول عليه هي شدات ببجي مجانا أو أسلحة ببجي موبايل.



هدايا وجوائز شحن ببجي

نوضح لكم في هذه الفقرة طريقة شحن اللعبة من خلال موقع midasbuy هذا الموقع الأكثر أمانا في العالم من ناحية تقديم اكبر عدد من UC التي ترغب بها دون ضياع الوقت في الطرق الغربية التي انتشر في الفترات الماضية التي تستهلك وقتك وجهدك فقط دون جدوي، دعونا قبل البدء في توضيح الخطوات نذكر لكم رابط أسرار ببجي التي تمكنك من الفوز حال تنفيذ التعليمات الموضحة بهذا الرابط والتي موضح فيه أيضا عن بعض المتطلبات اللازمة كي تتمكن من الاستمرار في ببجي، حيث يقدم موقع midasbuy جوائز كبيرة جدا للعملاء الراغبين في الشحن مثل ما نذكره إليكم في الجدول التالي:



شحن لعبة ببجي الشدات المجانية عند قيامك بشحن الشدات التالية بالأسفل تحصل علي الشدات المجانية التي بالأسفل 1500 شدة 240 شدة مجانية 6000 شدة 1440 شدة مجانية 300 شدة 90 شدة مجانية

خطوات شحن pubg mobile من المصدر الرسمي

يجب عليك الآن اتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي رابط موقع midasbuy.

تسجيل معرف اللاعب id.

اذكر الدولة التي تلعب منها الآن.

اختار عروض الشحن المناسبة.

اختار مشغل الشبكة مثل (زين، أورنح، اتصالات المغرب، أو الشركة التابع إليها بلدك).

سجل رقم هاتفك.

سيتم إرسال رسالة بها كود إلي الرقم التي تم تسجيله في الخطوة السابقة.

قم بكتابة الكود المرسل إليك في المكان المخصص له.

تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن تحديث جديد يضم العديد من المزايا، للمستخدمين سواء على أجهزة الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر، حيث ضم التحديث الجديد التالى:

تحديث وفقا إلى خريطة نوسا الجديدة بمساحة كيلو متر.

تحديثات متعلقة بارانغل فضلا عن التحديثات الهيكلية.

تحديث الجبهة المسلحة والتي نجد بها 8 مهرات جديد لاختيار الأسلحة.

قبل أن نختم هذا الموضوع الشيق علينا أن نؤكد أن للعبة ببجي أضرار إذا قمت بلعبها لفترات زمنية متواصلة يمكنك الاطلاع علي جميع أضرار ببجي من الرابط ولكن لعل ابرز هذه الأضرار هي أصابة الشخص بالعزلة التامة في بعض الأحيان نتيجة مواصلة الليل بالنهار في اللعب ومنها الوصول إلى حالة عدم الاجتماعية وأصابه الشخص بالكسل المفرض وزيادة في الوزن.

إلى هنا قد وصلنا إلي ختام عملية الشحن والإجابة علي السؤال المتداول دائما كيف تشحن شدات ببجي موبايل بطريقة أمنه جدا.