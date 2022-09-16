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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات اون تايم سبورت التحديث الجديد 2022 on time sports بجودة hd في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات اون تايم سبورت التحديث الجديد 2022 on time sports بجودة hd علي جميع الأقمار الصناعية والتي من أهمها تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات، حيث أن قنوات On Time Sports تعد من ضمن أفضل 5 قنوات رياضية في الوطن العربي والقناة الأولي مصريا من حيث أعداد المشاهدين لهذه القناة، ويأتي ذلك من أجل تقديم القناة المحتوي الهادف والمميزة واستضافة الإعلاميين الكبار أمثال مدحت شلبي والكابتن احمد شوبير وأيمن يونس، وإسماعيل يوسف وأشرف قاسم، عماد متعب، ومحمد زيدان والكثير من نجوم الرياضة المصرية والعربية.
تردد قنوات اون تايم سبورت التحديث الجديد 2022 جودة HD
يعد اليوم من الأيام التي ارتفع فيها معدلات البحث علي تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية نظراً لأن اليوم ينقل مباراة للنادي الأهلي المصري في الدوري الممتاز وبنفس التوقيت يقتل مباراة للنادي الزمالك، حيث يتم نقل مباراة النادي الأهلي علي قناة On time Sports 1 فيما يتم نقل المباراة الأخري لنادي الزمالك على قناة أون تايم سبورت 2 وكلاهما ينقل في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.
تسجيل تردد قناة On Time Sports 1
- التردد: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
تسجيل تردد قناة On Time Sports 2
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: نايل سات.
تسجيل تردد قناة On Time Sports 3
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل الخطأ
|5/6
المباريات المذاعة على On Time Sports
حصلت قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة في مصر علي حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز منذ ظهور القناة على الساحة الفضائية إلي وقتنا هذا واستطاعت القناة بعرض المباريات عبر مجموعة من الاستوديوهات التحليلية المميزة بضيافة كوكبة كبيرة من نجوم الرياضة في مصر والوطن العربي، كما استطاعت القناة أن تحصل علي بعض مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وذلك في الأدوار التمهيدية، بالإضافة إلي نقل جميع مباريات المنتخب الوطني للكبار والشباب في مختلف الألعاب الرياضية.
جدول برامج قناة أون تايم سبورت 2022
يمكنكم من خلال مجموعة قنوات on time sports مشاهدة أكثر من 10 برامج رياضية مميزة ينتظرها محبي البرامج الرياضية، حيث تضمنت هذه البرامج التالي:
- برنامج ملعب أون تايم سبورت.
- مساء أون تايم سبورت.
- برنامج كل الملاعب.
- جمهور الثالثة.
- ستاد اليد.
- مساء أون تايم سبورت.
- يا مساء أون تايم.
- الاستديو التحليلي قبل وبعد المباريات.
وصلنا إلي نهاية شرح تردد قنوات اون تايم سبورت التحديث الجديد 2022 on time sports بجودة hd.
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