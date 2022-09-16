العالم اليوم - مؤشرات أسهم أميركا تتراجع بقوة.. بسبب مخاوف النمو الاقتصادي

انتم الان تتابعون خبر مؤشرات أسهم أميركا تتراجع بقوة.. بسبب مخاوف النمو الاقتصادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في الساعة الأولى من التداولات، الجمعة، إذ هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول، ليكسر مستوى يعتبره المتعاملون مهما، وذلك بعد تنبيه بخصوص الأرباح من شركة "فيديكس" لخدمات الشحن أثار قلق المستثمرين وزاد من مخاوفهم المرتبطة برفع معدلات الفائدة.

وسجلت مؤشرات "وول ستريت" أدنى مستوياتها في شهرين، إذ هبط "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 44.64 نقطة، أي بنسبة 1.1 بالمئة، إلى 3856.59 نقطة.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 254.14 نقطة، أي بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 30707.68 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 174.92 نقطة، أي 1.6 بالمئة، إلى 11368.13 نقطة عند الفتح.

وكانت شركة "فيديكس" قد خفضت توقعاتها لعائدات الأسهم، لتصبح 2.75 دولارًا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام الجاري، وأن تبلغ عائدات الشركة الإجمالية نحو 23.5 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة رجحت تحقيق عائد للسهم عند 5.48 دولارًا، وعائدات بنحو 24.86 مليار دولار.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت في التداولات، بسبب تأثر المعنويات بمخاوف الركود، والتوقعات برفع كبير لمعدلات الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، إذ هبط المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.15 بالمئة، ليصل إلى 410.01 نقطة.