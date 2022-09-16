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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الأردن

إرتفعت حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان إلى 13 وفاة. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في الأردنإرتفعت حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان إلى 13 وفاة. وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق الإنقاذ تمكنت ظهر اليوم الجمعة من إخلاء ثلاث جثث من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات. وأكدت المديرية وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

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