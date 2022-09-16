اخلاء جثة تاسعة من عمارة اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج:- تمكنت فرق الإنقاذ قبل قليل من إخلاء جثة تاسعة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه تسع وفيات وعشر اصابات. وما زالت فرق الإنقاذ تواصلها أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

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