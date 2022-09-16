الاردن : العثور على طفل عمره عام حي تحت الانقاض

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- اكد الناطق الاعلامي باسم الامن العام ان فرق الانقاذ عثرت على طفل عمره اقل من عام وعلى قيد الحياة . واضاف انه جرى عمل الاسعافات الاولية له ونقله بواسطة سياره الاسعاف للمستشفى .

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