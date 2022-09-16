نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أردني ينعي ابنتيه بحادثة "اللويبدة" وزوجته لا تزال تحت الانقاض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 16 سبتمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نعى المواطن حامد عليان بناته سهيلة وجنى واللتان قضيتا في حادثة انهيار عمارة الويبدة الثلاثاء الماضي.

وقال عليان في تصريحات لـ"السبيل" إن 4 من أفراد عائلته كانوا داخل العمارة لحظة وقوع الحادث وهما الفتاتان ونجله وزوجته التي لا تزال حتى اللحظة تحت الانقاض.

وأضاف إن نجله يتماثل للشفاء وسيخرج اليوم من المستشفى بعد أن تم انقاذه من تحت الانقاض.