قمة شنغهاى تصدر «إعلان سمرقند» للاتفاق على تعزيز التعاون الدفاعى

جدة - نرمين السيد - أصدر زعماء دول منظمة شنغهاى للتعاون فى ختام اجتماعاتهم، والتى انعقدت فى أوزبكستان، اليوم الجمعة، بيان "إعلان سمرقند"، حيث اتفق قادة دول المنظمة على زيادة التعاون الدفاعى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب القناة، فقد شدد قادة المنظمة على أن التحالف ليس موجهًا ضد دول أخرى، مؤكدين معارضتهم لعسكرة تكنولوجيا المعلومات. كما دعا القادة إلى إبرام وثيقة دولية ملزمة قانونًا لمنع سباق التسلح. وبحسب "إكسترا نيوز"، تضمن "إعلان سمرقند" عددًا من النقاط، وهى: - عدم السماح بالتدخل فى شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب.

- العزم على الحد من الإرهاب والقضاء على عوامل انتشاره.

- السعى لوضع قائمة واحدة للمنظمات الإرهابية والمتطرفة.

- تأييد عدم انتشار السلاح النووى فى العالم واستمرار نزعه.

-زيادة تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة انتشار فيروس كورونا.

- تعزيز نظام تجارى مفتوح متعدد الأطراف وتعارض الإجراءات الحمائية.

- الدفاع عن نظام عالمى أكثر عدلاً.

- معارضة التطبيق الأحادى الجانب للعقوبات الاقتصادية.

- زيادة التعاون فى مجال الدفاع والأمن.

- معارضة عسكرة تكنولوجيا المعلومات.

- إصلاح منظمة التجارة العالمية.

- الحاجة لإبرام وثيقة دولية ملزمة قانونًا للحد من سباق التسلح.

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