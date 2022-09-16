عاجل- البحرين تسجل أول إصابة بجدرى القردة

جدة - نرمين السيد - وأضافت القناة نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا"، قالت وزارة الصحة البحرينية إنه "تم الاشتباه بإصابة المريض وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وأشارت الصحة البحرينية إلى أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدرى القرود منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة فى عدد من الدول، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، من بينها توعية العاملين الصحيين بالمرض وطرق انتقاله ووضع آليه إبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص.