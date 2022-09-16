جدة - نرمين السيد - وأضافت القناة نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا"، قالت وزارة الصحة البحرينية إنه "تم الاشتباه بإصابة المريض وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
وأشارت الصحة البحرينية إلى أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدرى القرود منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة فى عدد من الدول، وذلك للحفاظ على الصحة العامة، من بينها توعية العاملين الصحيين بالمرض وطرق انتقاله ووضع آليه إبلاغ عن الحالات المشتبه بها، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- البحرين تسجل أول إصابة بجدرى القردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.