نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ننشُر تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشُر تنسيق الأزهر 2022 المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من موقع بوابة التنسيق الالكترونى ، نستعرض لكم الان كل الاخبار حول تنسيق الازهر لعام 2022 المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى حيث اكثر ما يتم البحث عنه فى الوقت الحالى من جانب كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور وبعد اعلان نتائج الثانوية الازهرية الدور الثانى الاسبوع المقبل فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية الازهرية لكل الطلاب من اجل الالتحاق بالكليات والمعاهد الازهرية المتاحة وننشر لكم الان كل الاخبار حول تنسيق الازهر لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى

تنسيق الازهر المرحلة الثانية 2022

أعلن السيد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر ان عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية بلغ 75178 طالبا تقدم منهم للتنسيق 64075 طالبا وهو نفس عدد الطلاب الناجحين فى الدور الاول والثانى فى هذا العام .

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة 627 درجة.

فيما بلغ الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 621 درجة.

الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 600 درجة.

وهذا ما قدم تم اعلانه من جانب نائب رئيس جامعة الازهر ويريد كل الطلاب فى الوقت الحالى معرفة طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية من اجل الالتحاق بالعام الدراسى الجديد لعام 2022 المقرر ان يبدأ فى بداية شهر اكتوبر الجارى وسنكشف لكم الان طرق تسجيل الرغبات عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز

طرق تسجيل رغبات تنسيق الازهر 2022

نستعرض لكم الان طرق تسجيل رغبات تنسيق الازهر المرحلة الثانية لعام 2022 عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى حيث يريد كل الطلاب فى معرفة طريقة مباشرة تمكنهم من تسجيل الرغبات فى اسرع وقت و تلك الطريقة هى :-