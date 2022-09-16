نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حد أدنى تنسيق الدبلومات 2022 الفنية نظام 3 سنوات و 5 سنوات واهم الكليات المرشحة من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد أدنى تنسيق الدبلومات 2022 الفنية نظام 3 سنوات و 5 سنوات واهم الكليات المرشحة على موقع التنسيق الان نستعرضه عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بعدما بدء التسجيل الإلكتروني على تنسيق الدبلومات الفنية الذي سيبدأ العمل على تسجيل رغبات الطلاب عليه اعتباراً من صباح اليوم حتى يومي السبت المقبل على شكل نستعرضه نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

حد أدنى تنسيق الدبلومات الفنية 2022

اصبح الان بامكان الطلاب البدء فى تسجيل رغباتهم فى تنسيق الدبلومات الفنية وذلك باستخدام موقع التنسيق الرسمي وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدبلومات الفنية نظام حديث او قديم وذلك أمام طلاب الشعبة التجارية او الصناعية او الزراعية او السياحة والفنادق، التي سيبدأ فيها تسجيل رغبات الطلاب وذلك بحد أدنى يصل إلى 60% على ان يكون بحد أدني 75% فأكثر بالنسبة لطلاب التمريض والخدمة الاجتماعية على ان يكون التسجيل على تلك المرحلة اون لاين وذلك عبر استخدام موقع التنسيق الرسمي على شكل الكتروني الان نستعرض نوافيكم به من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الان اصبح مباح التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية نظام حديث وقديم على موقع التنسيق الرسمي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم السري وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة على تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

هذا ويستمر التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية على راس ومدار الساعة امام جميع الطلاب والطالبات حتي مساء يوم الخميس المقبل لذي يوافق بالتاريخ الميلادي اليوم الثاني والعشرون من سبتمبر على ان تبدا وزارة التعليم العالي بعد هذا التاريخ على مباشرة الاستعداد على اعلان ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية المقرر على ان تعلن على شكل الكتروني ومبسط

الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية