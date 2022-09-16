نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي برقم الهوية الوطنية ومواعيد الصرف الجديدة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي للشهر الجديد برقم الهوية الوطنية عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي حددت مسبقا جدول مواعيد صرف راتب الضمان الإجتماعي لكل شهر من شهور العام والذي نموضحه إليكم أسفل هذا المقال، حيث تعد خدمة الإستعلام عن الراتب الشهري إلكترونيا تتطلب من الشخص تسجيل بعض البيانات البسيطة كي يتمكن من التعرف على الراتب لذا عليك بالتعرف عليها الآن في الفقرة التالية.

الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي للشهر الجديد برقم الهوية الوطنية

تعد خطوات الإستعلام عن الراتب من ابسط وأيسر الأمور بداية من اتباع التالي:



الدخول على رابط الموارد البشرية. النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. ستجد أمامك أيقونة مكتوب عليها دليل الخدمات عليك بالضغط عليها. قم بإختيار الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها وليكن خدمة الاستعلام عن الراتب. عليك بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. تسجيل رمز التحقق البشري والمكون عادة من مجموعة من الحروف أو الأرقام. النقر علي بدء الخدمة. أصبح أمامك الان تفاصيل الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف الضمان الإجتماعي

كما نوهنا في المقدمة عن إمكانية الدخول على رابط الاستعلام عن مواعيد صرف راتب الضمان والذي من خلاله يمكنك التعرف على موعد الصرف لكل شهر موضح بالميلادي والهجري وفقاً إلي ايام الإجازات التي تتسبب في ترحيل مواعيد الصرف أو تقديم مواعيد الصرف.

موعد صرف الراتب هذا الشهر 1444

وفقاً لما تراه في رابط الاستعلام ستجد أن موعد صرف الراتب كالتالي:

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر اكتوبر 2022 سيوافق 6 ربيع اول 1444.

صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2022 سيوافق 7 ربيع الثاني 1444.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر ديسمبر 2022، يوافق 7 جمادي الأول 1444.

توقيت صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2023 سيوافق 6 جمادي الثاني 1444.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022 سيوافق 10 رحب 1444.

توقيت صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس سيوافق 9 شعبان 1444.

موعظ صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر ابريل 2022 يوافق 11 رمضان 1444.

لذا يتمكن من يسري عليهم شروط الضمان الإستفادة من المستحقات المالية في هذا الموعد بعد الإعلان رسمياً عن موعد الصرف ربما يكون أبرز المستحقين كبار السن والأرامل والمطلقات ومحدوي الدخل من راتب الضمان الإجتماعي.

وصلنا لختام شرح الإستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي برقم الهوية الوطنية ومواعيد الصرف الجديدة 1444.