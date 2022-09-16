نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول نتابعها من خلال تلك المقال فى ظل بدء التربية والتعليم العراقية على بدء تحميل نتائج جميع المحافظات العراقية فى الشعبة الادبية وكذلك التطبيقية او الاحيائية بالاضافة على اتمام رفعها داخل المدارس العراقية بالكامل

موقع استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

بامكانكم بمنتهي السهولة متابعة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي فى العراق فى الشعبة الأدبية والتطبيقية والاحيائي وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاضافة الى جميع المواقع التعليمية التي تعمل على تخصيص امكانية اعلان نتائج الطلاب اون لاين على رأس ومدار الساعة، حيث فى الوقت الحالي تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على سرعة الانتهاء من مهام توفير نتائج الطلاب فى اعتراضات الصف السادس الاعدادي اون لاين، بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جدول امتحانات الدور الثاني قد تم اعتماده على ان يبدأ على هذا الأساس اختبارات الدور الثاني فى العراق بداية من يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، وبهذا ستكون جميع النتائج أمام الطلاب معلنة بالكامل قبل بدء تلك الاختبارات ، على ان نتابع ونرصد امام حضراتكم الان على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

نعمل الآن على عرض طرق الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول في العراق التي بامكانكم إتمام الاستعلام عليها أون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية على الشكل التالي:-

في البداية يجب علي الطالب أو الطالبة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم باختيار بإدخال الرمز المرئي فى الخانة المخصصة لها

بعدها قم باختيار ايقونة خدمات إلكترونية

فى الخطوة التي تلي الخطوة السابقة قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

بعدها قم بادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

قم فى النهاية على ادخال رقمك الامتحاني

قم بتحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد الشعبة

انقر فى نهاية الامر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج على الفور أمامك

لازالنا نعمل على عرض كل التفاصيل والمستجدات المتعلقة حول نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق التي بامكانكم الاستعلام عنها اون لاين وذلك بمنتهي السهولة حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على عرض نتائج تلك الاعتراضات على مدار الساعة وذلك حتي يتم الانتهاء من اعمال اعلان نتائج كل المحافظات العراقية وذلك قبل بدء اختبارات الدور الثاني المقرر على ان تبدأ الاسبوع المقبل