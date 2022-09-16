العالم اليوم - بـ"شهادة القانون".. كيم كارداشيان تستهدف السجناء

انتم الان تتابعون خبر بـ"شهادة القانون".. كيم كارداشيان تستهدف السجناء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 سبتمبر 2022 04:22 مساءً - باتت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان تسلط الضوء كثيرا على "عالم الظلم الإجرامي"، بالتزامن مع دراستها المحاماة في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن نجمة تلفزيون الواقع تدرس حاليا لتصبح محامية، مشيرة إلى أنها تخطط لتأسيس شركة توظف فيها الأشخاص الذين قضوا عقوبات بالسجن وأفرج عليهم.

وخلال استضافتها في برنامج "Late Late Show" الأميركي، قالت كيم: "هدفي النهائي كما تعلم، هو أن أتمكن من مساعدة ودعم الأشخاص الذين أؤمن بهم حقا، والذين لا نستطيع تمويل قضاياهم أو يحتاجون حقا إلى التوجيه".

وأضافت: "بعد ذلك، آمل أن أؤسس شركة توظف أشخاصا مسجونين سابقا لمساعدتهم على العمل".

وسبق لكارداشيان أن التقت سابقا بالرئيس السابق دونالد ترامب، ودعته إلى إطلاق سراح الأشخاص المسجونين بـ"جرائم مخدرات بسيطة".

وفي أغسطس الماضي، تفوقت كيم بشكل غير متوقع في مسابقة للمعلومات قانونية، وذلك على حساب المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة وخبيرة القانون، هيلاري كلينتون.

وتميزت كارداشيان بمعرفتها "المثيرة للإعجاب" بالقانون الأميركي، حيث فازت بالمسابقة، التي تتكون من أسئلة حول مواضيع مثل استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات القانونية.