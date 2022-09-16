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عمر شويل - جدة أرقام استعلام المخالفات المرورية للتعرف على قيمة الغرامات المقررة على قائدي السيارات على طرق المملكة، والتي تقوم المملكة بتوفير الآليات الإلكترونية لاحتساب الغرامات والطرق الإلكترونية في التصوير والإثبات، وهي أحدث الطرق العالمية، والتعرف على هوية صاحب المركبة، وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمات الاستعلام عن المخالفات، عدد المخالفات وقيمتها المالية وألية السداد.

منصة أبشر الرقمية الحديثة

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية لتكون قاعدة بيانات للشع السعودي والمقيمين وأيضا المقبلين على الأراضي السعودية، حيث تسمح للجميع بالتسجيل والحصول على حساب ورقم سري للدخول على هذا الحساب الإلكتروني، كما يكون على المقبلين للأراضي السعودية من المعتمرين والحجاج أن يتم التسجيل قبل القدوم بيومين على المنصة والحصول على حساب.

أرقام استعلام المخالفات المرورية أبشر 1444 حجز موعد المرور السعودي Absher.sA

ويعتبر الاستعلام عن المخالفات المقامة والمسجلة ضد قادة المركبات من الأهمية الكبيرة ليستمر في تجديد رخصة القيادة، بينما يكون المتخلفين عن الاستعلام عن المخالفة يتم تكدسها ضده ويتم سدادها بأثر رجعي عند تجديد رخصة القيادة أو رخصة المركبة، كما يتم الحصول على أحكام قضائية ضد المخالفين أو المتخلفين ويتم رفع الخدمات عنه والتي يتكون من تلك الخدمات تجديد الرخصة أو السفر إلى الخارج، وقد قام المرور السعودي بعمل تلك الإجراءات الصارمة تشديدا على الالتزام بقوانين المرور داخل المملكة وأيضا الالتزام بسداد النفقات اللازمة عليهم.

الخدمات التي تقدمها منصة أبشر

يتم من خلالها تسجيل طلب الوظائف الحكومية.

كما يتم الإعلان عن وظائف جديدة.

يكون لكل باحث عن العمل حساب على المنصة بطلب العمل.

كما يتم تقديم طلب إصدار بطاقة هوية أو تحديث البيانات.

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية بحساب الفرد عبر أبشر.

كيف يتم إنشاء حساب عبر أبشر

يكون على المستخدم الدخول مباشرة عبر رابط مباشر منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة. قوم المستخدم بالاختيار بين (الأفراد – أعمال) ويختار أفراد. يبدأ بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية (لمن له حساب عبر المنصة). يتم القيام بتسجيل رقم الإقامة (لغير السعوديين). يقوم باختيار مستخدم جديد (لمن ليس له حساب عليها). يبدا تسجيل اسم المستخدم ورقم الهاتف الجوال. يتم تسجيل رقم البريد الإلكتروني. تصل غليه رسلة فها الرقم السري. يكون الآن قد قام بإنشاء حساب يمكن من خلاله تسجيل الدخول بالرقم السري واسم المستخدم.

أرقام استعلام المخالفات المرورية أبشر 1444

تسجيل اسم المدينة رقم خدمة العملاء المجاني مدينة الرياض 011441111 مدينة الطائف 0127468666 المدينة المنورة 0148364200. الاستعلام عن المخالفات (بدون أبشر) تتيح الهيئة العامة للمرور بتوفير أرقام الاتصال للاستعلام عن المخالفات والذي يتم كالتالي: تبدا الخطوات بالاتصال على رقم 989. يتم اختيار الرقم 1 (لاستخدام اللغة العربية). يتم اتباع الخطوات المطلوبة. يبدا باختيار الرقم 1 (استخدام خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية). يقوم بتسجيل رقم السجل المدني. يتم اختيار(شباك) #. يتم الرد بالمجيب الإلكتروني للتعريف بجميع المخالفات المرورية وقيمتها حجز موعد على منصة أبشر (موعد المرور) تقوم الإدارة العامة للمرور بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين، حيث يتم توفير خدمات الحصول على الرخصة بطريقة سهلة والسداد الإلكتروني كذلك، يما يتيح تعامل اسرع وأفضل مع المواطنين وعدم التكدس، كما تحرص الإدارة على سداد حق الوطن لكافة المخالفين، من خلال تسجيل المخالفات ضدهم بكافة السبل القانونية وأيضا الحصول على الأحكام القضائية ضد المخالفين، كما يكون على المخالفين تلق العقوبة المناسبة، وذلك بالتواصل مع المؤسسة القضائية والعدلية للحصول على أحكام وغرامات نهائية، من الممكن بسببها أن يتم الاقتطاع من الراتب أو المنع من السفر، كما لا يتم السماح بتجديد رخصة القيادة لمن لم يقوم بالسداد.

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