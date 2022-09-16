نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات حساب المواطن يعلن طريقة تقديم طلب اعتراض على مبالغ الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن اليوم بالإعلان عن بعض الأشياء الهامة لجميع المستفيدين من الدعم الشهري، حيث قاموا اليوم بفتح باب استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لهذا الشهر الميلادي الحالي، وإليك الآن التفاصيل الكاملة التي توضح لك كيفية طلب الاعتراض عبر الفقرات التالية.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج قائم على دعم المستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي يوجد لها استثناءات حرص البرنامج على القيام بوضعها، ويعد هذا البرنامج من البرامج التي يرغب العديد من المستفيدين بالعمل على التقديم عليها للحصول على الدعم الشهري، بهدف العيش حياة أفضل، وتعرف الآن طريقة تقديم طلب اعتراض عبر الفقرة التالية.

معرفة أهلية الاستحقاق في حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك الآن التعرف ما إذا كنت من الفئة المستحقة للدعم الشهري أم لا عن طريق الانتقال إلى هذه النقاط:

أذهب إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن عبر هذا الرابط ca.gov.sa.

أحرص على تسجيل الدخول.

قم بالضغط على تبويب الاستعلام عن الدعم برقم الهوية الوطنية.

قم بالضغط على التالي، وتظهر لك البيانات الكلية إذا كنت من الأشخاص المستفيدين أم لا.

طريقة استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الاستحقاق

حرص اليوم حساب مواطن قبل دقائق قليلة بالإعلان أن الموقع أصبح مؤهل، لكي يتمكن جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم الشهري أن يقوموا بتقديم طلب اعتراض حتى يتمكنوا من الحصول عليه خلال نزول راتب الدفعة القادمة، وللتقديم قم بالآتي:

أذهب إلى حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم ورقم المرور.

أذهب إلى القائمة الرئيسية، اختار منها الاستحقاق.

تظهر لك قائمها بها الدفعات التي حصلت عليها من الدعم.

إذا لم تنزل لك الدفعة الحالية، يجب أن تقوم بالضغط على تقديم اعتراض.

الآن أحرص على تدوين كافة البيانات التي تجعلك مؤهل لعودة الدعم لك مرة أخرى، ومن ثم أبدأ في إرسال الطلب على الفور.

رقم حساب المواطن الموحد

بما أن جميع الجهات المعنية كانت حريصة على جعل المواطن هو المحور الأساسي لها، وهذا لكي يعيش حياة كريمة فقامت بإبراز رقم العملاء المجاني 19912 حتى يتمكن المستحق من تقديم أي شكاوى أو الحصول على الرد على استفساراته.