نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب نهاية شهر سبتمبر مما أثار التساؤلات حول متى موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 1444، حيث عملت الوزارة على توفير موعد ثابت لصرف الدعم السكني، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، فيعد سكني من أهم البرامج الدعم التي تقدمها الحكومة السُّعُودية مع صندوق التنمية العقارية شهرياً للمستحقين، وفقاً للشروط والضوابط المحددة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة امتلاك العقارات لدى المواطنين في السُّعُودية إلى 70%، بما يساير رؤية المملكة 2030.

متى موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 1444

قامت وزاره الإسكان بتحديد موعد ثابت ليتم به صرف الدعم السكني للمستفيدين، حيث يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي حين مصادفة هذا اليوم لأجازه أسبوعية، أو إجازة رسمية، فيكون الصرف قبلها، أو بعدها بيوم وفقا لما تحدده الوزارة، وبالتزامن مع شهر سبتمبر فإنه يتم صرف الدعم السكني لهذا الشهر يوم 25 سبتمبر 2022، الذي يوافق 29 صفر 1444 حيث يصادف يوم 24 السبت الذي يعد إجازة أسبوعية.

التسجيل في دعم سكني

أوضحت وزارة الإسكان الخطوات اللازمة للتسجيل في دعم سكني للاستفادة من الدعم، التي تتمثل في:

تسجيل الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية. وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة. وإدخال رَقَم التحقق المرسل عبر الهاتف. والضغط على زر تسجيل.

حالات تعليق دعم سكني

عدم الالتزام بمباشرة البَدْء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني. عدم اكتمال البناء في المهلة المحددة. وكذلك عدم سداد الأقساط بشكل منتظم. وأيضاً عدم تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء

أهلية استحقاق دعم سكني

يمكن للمتقدم التأكد من أهليته عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي للاستحقاق الدعم السكني. ثم يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وتاريخ الميلاد والضغط على تحقق. ومن ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وإدخال كلمة المرور والنقر على تسجيل. وبعد ذلك يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج. والضغط على تقديم ومتابعة إدخال البيانات المطلوبة من نوع السكن الحالي والبيانات الخاصة بالعائلة. وعند الانتهاء يتم الضغط على الحصول على حاله الاستحقاق. وبذلك سوف تظهر حالة الاستحقاق الخاصة بك فان كنت ممن يستحقون الدعم السكني ستظهر رسالة بها، تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني، وإن كنت غير مستحَق فسوف تظهر رسالة تتضمن عفواً لم تنطبق عليك شروط الدعم السكني.

رَقَم التواصل مع الدعم السكني

وبهذا نكون وضحنا لكم في هذا المقال موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 1444، وأيضاً قدمنا لكم طريقة التسجيل جديد في البرنامَج وكيفية التحقق من الأهلية.