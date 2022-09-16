نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد إلى جانب جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية التي تتخلل العام الدراسي، نتعرف من خلال السطور التالية على الجداول الخاصة بموعد الدراسة للعام الجديد واجازات العام.
جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية
أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودي عن جدول اجازات المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1444هـ كما هو في الجدول التالي:
|سبب الاجازة
|تاريخ الإجازة بالتقويم الهجري
|تاريخ الإجازة بالتقويم الميلادي
|إجازة اليوم الوطني
|26 و 25 من شهر صفر عام 1444
|21 و 22 من شهر سنتمبر عام 2022.
|إجازة نهاية الأسبوع مطولة
|20 و 21 من شهر ربيع الأول 1444
|16 و 17 من شهر أكتوبر عام 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 من شهر ربيع الآخر عام 1444
|16 من شهر نوفمبر عام 2022
|إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول
|30 من شهر ربيع الآخر عام 1444
|24 من شهر نوفمبر عام 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 من شهر جمادى الأولى عام 1444
|18 من شهر ديسمبر عام 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22 و 23 من شهر جمادى الآخر عام 1444
|15 و 16 من شهر يناير عام 2023
|إجازة يوم التأسيس
|2 و 3 من شهر شعبان عام 1444
|22 و 23 من شهر فبراير عام 2023
|إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني
|10 من شهر شعبان عام 1444
|2 من شهر مارس عام 2023
|إجازة عيد الفطر المبارك
|22 من شهر رمضان المبارك عام 1444
|13 من شهر أبريل عام 2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|10 و 11 من شهر ذي القعدة عام 1444
|28 و 29 من شهر مايو عام 2023
|إجازة نهاية العام الدراسي
|4 من شهر ذي الحجة عام 1444
|22 من شهر يونيو عام 2023
موعد انتهاء العام الدراسي 1444 في السعودية
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن نهاية العام الدراسي 1444 في الثالث من شهر ذي الحجة الموافق 21 من شهر يونيو عام 2023 م والتي سوف تمتد شهرين كاملين.
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