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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد إلى جانب جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية التي تتخلل العام الدراسي، نتعرف من خلال السطور التالية على الجداول الخاصة بموعد الدراسة للعام الجديد واجازات العام.

جدول اجازات المدارس 1444 في السعودية

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودي عن جدول اجازات المدارس الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1444هـ كما هو في الجدول التالي:

سبب الاجازة تاريخ الإجازة بالتقويم الهجري تاريخ الإجازة بالتقويم الميلادي إجازة اليوم الوطني 26 و 25 من شهر صفر عام 1444 21 و 22 من شهر سنتمبر عام 2022. إجازة نهاية الأسبوع مطولة 20 و 21 من شهر ربيع الأول 1444 16 و 17 من شهر أكتوبر عام 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 من شهر ربيع الآخر عام 1444 16 من شهر نوفمبر عام 2022 إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 30 من شهر ربيع الآخر عام 1444 24 من شهر نوفمبر عام 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 من شهر جمادى الأولى عام 1444 18 من شهر ديسمبر عام 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22 و 23 من شهر جمادى الآخر عام 1444 15 و 16 من شهر يناير عام 2023 إجازة يوم التأسيس 2 و 3 من شهر شعبان عام 1444 22 و 23 من شهر فبراير عام 2023 إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 10 من شهر شعبان عام 1444 2 من شهر مارس عام 2023 إجازة عيد الفطر المبارك 22 من شهر رمضان المبارك عام 1444 13 من شهر أبريل عام 2023 إجازة نهاية أسبوع مطولة 10 و 11 من شهر ذي القعدة عام 1444 28 و 29 من شهر مايو عام 2023 إجازة نهاية العام الدراسي 4 من شهر ذي الحجة عام 1444 22 من شهر يونيو عام 2023

موعد انتهاء العام الدراسي 1444 في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن نهاية العام الدراسي 1444 في الثالث من شهر ذي الحجة الموافق 21 من شهر يونيو عام 2023 م والتي سوف تمتد شهرين كاملين.