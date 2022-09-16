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جدول مواعيد صرف الرواتب السعودية 1444 – 2022

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عمر شويل - جدة قامت وزارة المالية في المملكة بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 لمن يعمل في قطاع خاص أو حكومي أو عسكري، كما قامت بوضع مواعيد الصرف البديلة، لهذا سوف نبين لكم اليوم هذا الجدول للعاملين في القطاعات المختلفة إلى جانب جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين.

جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022

قامت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 وهو كما يلي:

الشهر اليوم التاريخ بالتقويم الميلادي التاريخ بالتقويم الهجري
سبتمبر الإثنين 27/9/2022 م 2 من شهر محرم 1444 هـ
أكتوبر الأربعاء 27/10/2022 م 21 من شهر صفر 1444 هـ
نوفمبر الأحد 28/11/2022 م 23 من شهر ربيع الأول 1444 هـ
ديسمبر الإثنين 27/12/2022 م 23 من شهر ربيع الثاني 1444 هـ
يناير الخميس 27/1/2023 24 من شهر جمادى الآخر 1444 هـ
فبراير الأحد 27/2/2023 م 26 من شهر رجب 1444 هـ
مارس الأحد 27/3/2023 م 24 من شهر شعبان 1444 هـ
أبريل الأربعاء 27/4/2023 م 27 من شهر رمضان 1444 هـ
مايو الخميس 26/5/2023 م 25 من شهر شوال 1444هـ
يونيو الإثنين 27/6/2023 م 28 من شهر ذو القعدة 1444 هـ
يوليو الأربعاء 27/7/2023 م 27 من شهر ذو الحجة 1444 هـ
أغسطس الأحد 28/8/2023 م 30 من شهر محرم 1444 هـ

جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين 1444-2022

أما بخصوص جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين فهو:

الشهر اليوم التاريخ بالتقويم الميلادي التاريخ بالتقويم الهجري
سبتمبر الإثنين 26/9/2022 م 1 من شهر محرم 1444 هـ
أكتوبر الأربعاء 25/10/2022 م 19 من شهر صفر 1444 هـ
نوفمبر الأحد 25/11/2022 م 20 من شهر ربيع الأول 1444 هـ
ديسمبر الإثنين 26/12/2022 م 22 من شهر ربيع الثاني 1444 هـ
يناير الخميس 25/1/2023 22 من شهر جمادى الآخر 1444 هـ
فبراير الأحد 24/2/2023 م 23 من شهر رجب 1444 هـ
مارس الأحد 24/3/2023 م 21 من شهر شعبان 1444 هـ
أبريل الأربعاء 25/4/2023 م 25 من شهر رمضان 1444 هـ
مايو الخميس 25/5/2023 م 24 من شهر شوال 1444هـ
يونيو الإثنين 26/6/2023 م 27 من شهر ذو القعدة 1444 هـ
يوليو الأربعاء 25/7/2023 م 25 من شهر ذو الحجة 1444 هـ
أغسطس الأحد 25/8/2023 م 27 من شهر محرم 1444 هـ

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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