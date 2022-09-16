نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد صرف الرواتب السعودية 1444 – 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت وزارة المالية في المملكة بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 لمن يعمل في قطاع خاص أو حكومي أو عسكري، كما قامت بوضع مواعيد الصرف البديلة، لهذا سوف نبين لكم اليوم هذا الجدول للعاملين في القطاعات المختلفة إلى جانب جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين.
جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022
قامت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 وهو كما يلي:
|الشهر
|اليوم
|التاريخ بالتقويم الميلادي
|التاريخ بالتقويم الهجري
|سبتمبر
|الإثنين
|27/9/2022 م
|2 من شهر محرم 1444 هـ
|أكتوبر
|الأربعاء
|27/10/2022 م
|21 من شهر صفر 1444 هـ
|نوفمبر
|الأحد
|28/11/2022 م
|23 من شهر ربيع الأول 1444 هـ
|ديسمبر
|الإثنين
|27/12/2022 م
|23 من شهر ربيع الثاني 1444 هـ
|يناير
|الخميس
|27/1/2023
|24 من شهر جمادى الآخر 1444 هـ
|فبراير
|الأحد
|27/2/2023 م
|26 من شهر رجب 1444 هـ
|مارس
|الأحد
|27/3/2023 م
|24 من شهر شعبان 1444 هـ
|أبريل
|الأربعاء
|27/4/2023 م
|27 من شهر رمضان 1444 هـ
|مايو
|الخميس
|26/5/2023 م
|25 من شهر شوال 1444هـ
|يونيو
|الإثنين
|27/6/2023 م
|28 من شهر ذو القعدة 1444 هـ
|يوليو
|الأربعاء
|27/7/2023 م
|27 من شهر ذو الحجة 1444 هـ
|أغسطس
|الأحد
|28/8/2023 م
|30 من شهر محرم 1444 هـ
جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين 1444-2022
أما بخصوص جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين فهو:
|الشهر
|اليوم
|التاريخ بالتقويم الميلادي
|التاريخ بالتقويم الهجري
|سبتمبر
|الإثنين
|26/9/2022 م
|1 من شهر محرم 1444 هـ
|أكتوبر
|الأربعاء
|25/10/2022 م
|19 من شهر صفر 1444 هـ
|نوفمبر
|الأحد
|25/11/2022 م
|20 من شهر ربيع الأول 1444 هـ
|ديسمبر
|الإثنين
|26/12/2022 م
|22 من شهر ربيع الثاني 1444 هـ
|يناير
|الخميس
|25/1/2023
|22 من شهر جمادى الآخر 1444 هـ
|فبراير
|الأحد
|24/2/2023 م
|23 من شهر رجب 1444 هـ
|مارس
|الأحد
|24/3/2023 م
|21 من شهر شعبان 1444 هـ
|أبريل
|الأربعاء
|25/4/2023 م
|25 من شهر رمضان 1444 هـ
|مايو
|الخميس
|25/5/2023 م
|24 من شهر شوال 1444هـ
|يونيو
|الإثنين
|26/6/2023 م
|27 من شهر ذو القعدة 1444 هـ
|يوليو
|الأربعاء
|25/7/2023 م
|25 من شهر ذو الحجة 1444 هـ
|أغسطس
|الأحد
|25/8/2023 م
|27 من شهر محرم 1444 هـ
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