جدول مواعيد صرف الرواتب السعودية 1444 – 2022

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عمر شويل - جدة قامت وزارة المالية في المملكة بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 لمن يعمل في قطاع خاص أو حكومي أو عسكري، كما قامت بوضع مواعيد الصرف البديلة، لهذا سوف نبين لكم اليوم هذا الجدول للعاملين في القطاعات المختلفة إلى جانب جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين.

جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022

قامت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب 1444 – 2022 وهو كما يلي:

الشهر اليوم التاريخ بالتقويم الميلادي التاريخ بالتقويم الهجري سبتمبر الإثنين 27/9/2022 م 2 من شهر محرم 1444 هـ أكتوبر الأربعاء 27/10/2022 م 21 من شهر صفر 1444 هـ نوفمبر الأحد 28/11/2022 م 23 من شهر ربيع الأول 1444 هـ ديسمبر الإثنين 27/12/2022 م 23 من شهر ربيع الثاني 1444 هـ يناير الخميس 27/1/2023 24 من شهر جمادى الآخر 1444 هـ فبراير الأحد 27/2/2023 م 26 من شهر رجب 1444 هـ مارس الأحد 27/3/2023 م 24 من شهر شعبان 1444 هـ أبريل الأربعاء 27/4/2023 م 27 من شهر رمضان 1444 هـ مايو الخميس 26/5/2023 م 25 من شهر شوال 1444هـ يونيو الإثنين 27/6/2023 م 28 من شهر ذو القعدة 1444 هـ يوليو الأربعاء 27/7/2023 م 27 من شهر ذو الحجة 1444 هـ أغسطس الأحد 28/8/2023 م 30 من شهر محرم 1444 هـ

جدول مواعيد صرف الرواتب للمتقاعدين 1444-2022

أما بخصوص جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين فهو: