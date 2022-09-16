إيطاليا تجهز حزمة مساعدات بـ 13.5 مليار دولار لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - يمضى رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى قدمًا فى تقديم حزمة مساعدات جديدة تبلغ قيمتها نحو 13.5 مليار يورو ـ بما يعادل 13.5 مليار دولار، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات العامة فى إيطاليا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب القناة، يأتى قرار رئيس الوزراء الإيطالى سعيًا إلى تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة على العائلات والشركات، حيث تشمل الإجراءات الجديدة تمديد الإعفاءات الضريبية لكل من الشركات والمواطنين، وإمكانية دفع فواتير الطاقة على أقساط. وكانت الحكومة الإيطالية أنفقت أكثر من 50 مليار يورو حتى الآن لحماية الاقتصاد، وسط توقعات بالحاجة للمزيد من المساعدات قريبًا، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، بشكل كبير على النمو.

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