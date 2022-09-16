نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة الدخل للتسجيل في الضمان الاجتماعي والاستعلام عن مبلغ الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إضافة الدخل للتسجيل في الضمان أكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي أنه لابد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة، حيث يساعد الضمان المواطنين لكي يتمكنوا من الحصول على إمدادات دعم في شكل نقدي حتى يسهل عليهم الحياه وقضاء حاجتهم وتقليل الأعباء اليومية وتلبية احتياجاتهم اليومية من سلع ومنتجات، يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد واجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات، ويجب استيفاء شروط تقديم الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم ومعرفة مبلغ الاستحقاق ومواعيد صرفة.

ووفقاً لنظام الضمان الاجتماعي فقد تم تحديد مقدار المعاش السنوي للمستفيدين بمقدار 9400 ريال سعودي على أن تتم إضافة 3100 ريال سعودي لكل فرد إضافي إلى العائلة، وذلك على أن لا تتجاوز قيمة المساعدات المالية التي تحصل عليها السرة المكونة من 8 أفراد عن 31100 ريال سعودي، ويمكن أن تتم زيادة مبالغ المساعدات المالية وفقاً لاقتراحات وزير التنمية الاجتماعية، وفي حالة وجود دخل مادي آخر للمستفيد يزيد قدره عن نصف قيمة المعاش المقرر له صرفه.

خطوات إضافة الدخل للتسجيل في الضمان الاجتماعي

فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات إضافة جميع أنواع الدخل للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي:

يجب تسجيل مستخدم جديد على رابط المنصة. يتم تعبئة البيانات اللازمة لتسجيل الدخول. ثم إدخال رمز التحقق المرسل، ثم يمكن تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر. ثم الضغط على رابط الملف الموحد من القائمة الرئيسة لتظهر صفحات الملف الموحد. كتابة البيانات الشخصية والخاصة ببيانات السكن والدخل والتعليم والعمالة والتراخيص، والتابعين. يتم تعبئة البيانات من أجل إضافة الدخل والدعم الأساسي. وإضافة أكثر من دخل من خلال إضافة دخل جديد. يجب الإجابة عن سؤال زكاة التجارة، ثم تقوم بالضغط على كلمة “التالي”.

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. ثم اختيار الخدمات الاجتماعية. يتم اختيار “استعلام عن رصيد الضمان”. يلي ذلك تدوين رقم القومي الخاص بالمستفيد أو السجل المدني. عرض كافات المعلومات الخاصة بالمستفيد فيما بينهم مبلغ الضمان.

أضافت الوزارة، أن الطلب في الضمان الاجتماعي المطور يجري تقييمه خلال 20 يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الانتهاء من تقييم الاستحقاق الأولي خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي أن يكون لدى جميع المستحقين حساب بنكي من أجل الحصول على المعاش.